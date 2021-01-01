فيديو..استمرار انخفاض درجات الحرارة السبت



انخفاض درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة

تشهد معظم أنحاء الجمهورية، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة ، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وذلك يأتي وفقًا لـ توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أعلنت في هذا السياق عن حالة الطقس المتوقعة على البلاد السبت 9 أبريل.



ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة التي تشهده معظم أنحاء البلاد، اليوم الجمعة 8 أبريل حتى غدٍ السبت.



طقس غدًا السبت

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنهم يتوقعون أن يسود طقس مائل إلى الحرارة أثناء ساعات النهار غدًا السبت الموافق 9 من شهر أبريل الجاري، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، وحار على سلاسل جبال البحر الأحمر وكذلك جنوب سيناء.

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وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس أثناء ساعات الليل غدًا السبت، سوف تكون مائلة إلى البرودة على معظم أنحاء الجمهورية؛ وذلك بالتزامن مع موجة انخفاض الحرارة التي تشهدها البلاد منذ اليوم الجمعة.توقعات الظواهر الجوية غدًا السبتوأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع ان تتكون الشبورة المائية أثناء ساعات النهار غدًا السبت، وذلك على الطرق التي تؤدي من وإلى القاهرة الكبرى والوجه بالبحري، حيث يتوقع أنها قد تكون كثيفة خلال فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تكون حركة الملاحة البحرية مضطربة اضطرابًا خفيفًا غدًا السبت 9 أبريل على البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن ارتفاع الأمواج يصل إلى نحو 2 متر ونصف، بينما تتراوح حالة البحر الأبيض المتوسط ما بين خفيفة إلى معتدلة، بحيث يصل ارتفاع الأمواج إلىى نحو متر ونصف فقط.