علوم القاهرة تعلن تفاصيل عقد امتحانات الميدتيرم

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كشف الدكتور أحمد الشريف، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن تفاصيل عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني الميد تيرم للعام الجامعي 2021 /2022، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستعقد حضوريا داخل القاعات والمعامل الخاصة بالامتحانات.



وأشار عميد كلية العلوم جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن امتحانات الميد تيرم ستبدأ غدًا السبت الموافق 9 أبريل، مؤكدًا أن الامتحانات تستمر لمدة أسبوع داخل القاعات والمعامل الامتحانية.



وأكد أحمد الشريف، أن الكلية تحرص على استمرار عملية التعقيم والتباعد بين الطلاب خلال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني الميد تيرم، مؤكدًا على ضرورة تطبيق التباعد بين الطلاب في أثناء الامتحانات.

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وأوضح الدكتور أحمد الشريف، أن نظام الامتحانات يختلف حسب طبيعة المادة التي يدرس بها الطالب، مشيرًا إلى أن هناك امتحانات تتطلب وضع الأسئلة بنظام البابل شيت، فضلا عن أن هناك مواد أخرى تتطلب وضع الأسئلة المقالية، قائلًا: الأغلبية من المواد يتم وضع الامتحانات بنظام البابل شيت.تخفيض المحاضرات ربع ساعة خلال شهر رمضانوأضاف عميد العلوم، أنه تخفيض مدة الدراسة خلال شهر رمضان المبارك داخل الكلية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقليل وقت المحاضرات ربع ساعة، متابعا: إدارة الكلية تعمل على مراعاة الطلاب خلال شهر رمضان، الكلية تعمل خلال شهر رمضان على تخفيف الأعباء على الطلاب في أثناء فترة الدراسة وكذا في أيام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن الغياب والحضور مستمر في نظام الساعات المعتمدة.