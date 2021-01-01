علوم القاهرة تعلن تفاصيل عقد امتحانات الميدتيرم

كشف الدكتور أحمد الشريف، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن تفاصيل عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني الميد تيرم للعام الجامعي 2021 /2022، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستعقد حضوريا داخل القاعات والمعامل الخاصة بالامتحانات.
وأشار عميد كلية العلوم جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن امتحانات الميد تيرم ستبدأ غدًا السبت الموافق 9 أبريل، مؤكدًا أن الامتحانات تستمر لمدة أسبوع داخل القاعات والمعامل الامتحانية.
وأكد أحمد الشريف، أن الكلية تحرص على استمرار عملية التعقيم والتباعد بين الطلاب خلال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني الميد تيرم، مؤكدًا على ضرورة تطبيق التباعد بين الطلاب في أثناء الامتحانات.
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