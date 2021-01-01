لمواجهة درجة الحرارة المرتفعة تناول هذه الأطعمة



لمواجهة درجة الحرارة المرتفعة لمواجهة درجة الحرارة المرتفعة



يشتهر فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة والرياح المحملة بالأتربة، ويؤدي ذلك إلى حدوث جفاف الجسم والشعور بالعطش الشديد، ولكن يوجد الكثير من الفواكه التي يشتهر بها فصل الصيف التي تمدنا بالقوة والعناصر الغذائية الأساسية للجسم.



العنب ومضادات الأكسدة

يحتوي العنب على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات مثل البوتاسيوم، والتي تساعد على مد الجسم بالطاقة والنشاط، وتعمل على خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الضار في الدم.



ويساعد على تقوية الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية، ويعمل على تحسين صحة المخ، وتقليل فرصة الإصابة بالزهايمر، وذلك لاحتواء على مركب يسمى الريسفيراترول، كما يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكرى وأمراض القلب.

قد يعجبك أيضا...

عنبالبطيخيعمل البطيخ على تقليل فرص الإصابة بالجفاف في فصل الصيف، لأنه يحتوي على المياه بنسبة 92?، كما يحتوي على مركب الليكوبين الذي يعمل على الحد من الإصابة بالسرطان، ويخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ويعمل على خفض ضغط الدم.بطيخويحتوي على الألياف التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحسين حركة الأمعاء وتسهل عملية الهضم، كما يحتوي على البوتاسيوم ونسبة كبيرة من المياه.المانجومانجوتساعد المانجو على تقوية جهاز المناعة وتحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم، الذي يعمل على نضارة البشرة وحيوية، وتحتوي على 75? من الاحتياج اليومي من فيتامين سي، وتعمل على تعزيز صحة العين، وتحتوي على مركب اللونين الذي يحد من خطر الإصابة بالجلوكوما وإعتام عدسة العين.وتعمل على الوقاية من الإصابة بسرطان الدم وسرطان الثدي، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة، والألياف التي تفيد الجهاز الهضمي.الخوخيحافظ الخوخ على صحة القلب، والحفاظ على مستويات ضغط الدم، ومنع الإصابة بالسكتة الدماغية، كما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي ومرض السكري من النوع الثاني.فراولةالفراولةتعتبر الفراولة من أشهر الفواكه الصيفية التي تحتوي على الألياف والفيتامينات، مثل فيتامين ج، كما تحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحدث من الإصابة بالالتهابات وتجنب الإصابة بمشاكل الجلد والصحة العامة.أناناسالأناناسيعد الأناناس من أكثر الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي، بالإضافة المغنيسيوم والذي يعمل على تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض المزمنة، وتزويد الجسم بالطاقة اللازمة للجسم.