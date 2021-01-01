أمريكا تتهم روسيا بارتكاب فظائع مروعة في محطة كراماتورسك



مجزرة القطارات مجزرة القطارات



أدانت وزارة الخارجية الأمريكية "الهجوم المروع" بصاروخ على محطة قطارات كراماتورسك في أوكرانيا والتي كانت ممتلئة بمدنيين فارين من العمليات العسكرية الروسية في شرق البلاد، فيما يعرف إعلاميا بـ"مجزرة القطارات".



وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر "نحن مرتاعون بسبب هذه الفظائع الأخيرة".



وأضافت أن بلادها تواصل التحقيق في ما وصفته بـ"فظائع" روسيا "غير المبررة" ضد أوكرانيا، مشددة على أنه سيتم "محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا".

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وأعلنت أوكرانيا عن سقوط 50 ضحية وإصابة الكثيرين في الهجوم على محطة القطارات.وكان مصدر دفاعي أمريكي كبير قال الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا شنت الهجوم على محطة كراماتورسك بصاروخ باليستي قصير المدى.من جانبه، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بارتكاب "فظاعة مروعة" بعد مقتل 50 مدنيا بينهم 5 أطفال في قصف محطة كراماتورسك للقطارات.وكتب بايدن على تويتر "الهجوم على محطة أوكرانية هو فظائع مروعة جديدة ارتكبتها روسيا.. مستهدفة مدنيين يحاولون المغادرة وأن يكونوا في أمان".كما ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بما وصفه بـ"شرا لا حدود له" تمارسه روسيا، حسب تعبيره.في المقابل، نفت روسيا مسؤوليتها عن هذا القصف، مؤكدة أنها لا تملك صاروخا من النوع الذي تم استخدامه، منددة بما اعتبرته "استفزازا" أوكرانيا.كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها لم تقصف أي أهداف اليوم في كراماتورسك.وزعمت أن "نظام كييف أطلق صواريخ على المحطة لتعطيل النزوح الجماعي للسكان من المدينة لاستخدامهم كـ" درع بشري" للدفاع عن مواقعهم العسكرية.. مثلما يحدث في العديد من المستوطنات الأخرى في أوكرانيا".بينما وصفت السفارة الأمريكية في كييف الهجوم بأنه عمل "وحشي" آخر ارتكبته موسكو ضمن عمليتها العسكرية الجارية حاليا في أوكرانيا.