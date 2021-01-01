طرق علاج ألم الأسنان المنزلية



علاج ألم الأسنان علاج ألم الأسنان



يعد ألم الأسنان من أكبر المشكلات الصحية التى تواجه الإنسان حيث تسبب له آلام شديدة جدا قد لا تزول بالمسكنات ومن هنا تمكن الحاجة للاستعانة بطرق طبيعية تساعد فى التخلص من ألم الأسنان بسرعة.



نعرض لكم أهم العلاجات المنزلية التى تخلصكم من ألم الأسنان وفقا لما جاء في موقع “interdent ”



ضع ضمادة باردة

بشكل عام ، هناك طريقتان لوقف أو تخفيف الم الأسنان الأولى هى تقليل الالتهاب والثانية مقاطعة الإشارات من الإصابة إلى الدماغ.

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يمكنك تحقيق الهدف الأول عن طريق وضع كيس بارد أو كيس من الخضروات المجمدة على جانب وجهك لمدة 20 دقيقة في المرة الواحد ، وتأكد من استخدام قطعة من القماش كعازل ، حتى لا تتلف بشرتك عن طريق الخطأ.يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الانزعاج عن طريق تخفيف الألم وتقليل التورم.تناول مضادات الالتهاباتيمكنك تقليل التورم وإشارات الألم الحادة عن طريق تناول الأدوية المضادة للالتهابات ، مثل الإيبوبروفين وإذا كنت تتناول الإيبوبروفين ، فحاول الاستمرار في تناول الدواء كل بضع ساعات ، وفقًا لملصق المنتج.تجنب تناول الدواء مرة ثم توقف عندما تشعر بالراحة ، وإلا فمن المرجح أن يعود الألم والالتهاب وإذا لم يكن لديك إيبوبروفين ، يمكنك تناول عقار اسيتامينوفين بدلاً منه، في حين أنه سيساعد في تخفيف الألم ، فهو ليس دواءً مضادًا للالتهابات.شطف بالماء المالحبالإضافة إلى الكمادات الباردة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، هناك بعض الطرق الطبيعية لإيقاف ألم الأسنان ويمكنك تنظيف الالتهابات وتعزيز تخفيف الآلام المؤقتة عن طريق شطف فمك بالماء الدافئ والملح.يمكن أن يساعد علاج ألم الأسنان بالماء المالح أيضًا في التئام جروح الفم وتقليل الالتهاب وتأكد من عدم ابتلاع أي من الماء المالح أثناء الشطف.استخدم كمادة ساخنةيمكنك تقليل الشعور بعدم الراحة عن طريق وضع كمادات ساخنة على جانب فكك وإذا لم يكن لديك كمادة ساخنة ، يمكنك صنع كيس واحد عن طريق ملء جورب نظيف بالأرز وربط أحد طرفيه و بعد ذلك ، ضع الجورب المليء بالأرز في الميكروويف وقم بتسخينه لبضع دقائق وستساعد الحرارة المنبعثة من العبوة على مقاطعة إشارات الألم من فمك إلى عقلك.جرب العلاج بالإبرتشير بعض الأبحاث إلى أن العلاج بالإبر قد يكون قادرًا على تقليل آلام الأسنان عن طريق التسبب في إفراز الجسم للإندورفين.هناك نقاط رئيسية محددة في الجسم يعتقد أنها مرتبطة بعدم الراحة في الفم وإذا كنت ترغب في تجربة العلاج بالإبراستخدم أكياس شاي النعناع.تعد أكياس شاي النعناع آمنة بشكل عام ، وتتميز بخصائص مخدرة خفيفة يمكن أن تخفف من آلام الفم لفترة قصيرة ويفضل معظم الناس تبريد أكياس الشاي في الفريزر لبضع دقائق قبل الاستخدام.يمكنك أيضًا وضع كيس الشاي وهو لا يزال دافئًا ثم الانتظار حتى يبرد ويمكن أن يخلق هذا إحساسًا ممتعًا يمكن أن يساعد في تشتيت انتباهك عن وجع أسنانك.جرب الثوممنذ آلاف السنين ، تم استخدام الثوم لخصائصه الطبية بالإضافة إلى قتل البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة ، يمكن أن يعمل أيضًا كمسكن للآلاملاستخدام الثوم لأوجاع الأسنان ، اهرس فصًا لعمل معجون لزج وضعه على المنطقة المصابة وكنك بدلاً من ذلك مضغ فص ثوم طازج وبصقه بعد ذلك.اشطف فمك بغسول الجوافةتشتهر أوراق الجوافة بخصائصها المضادة للالتهابات ، كما أن لها سمات مضادة للميكروبات يمكن أن تخفف الألم وتعقم جروح الفم ويمكنك إما مضغ أوراق الجوافة الطازجة أو غلي الأوراق المسحوقة في الماء لعمل غسول للفم.استخدم زيت القرنفليستخدم زيت القرنفل لعلاج آلام الأسنان عبر تاريخ البشرية ، ويمكن أن يقلل الالتهاب ويخدر آلام الفم. يحتوي أيضًا على الأوجينول ، وهو مطهر طبيعي يمكنه تعقيم جروح الفم.لعلاج وجع الأسنان أو حساسية الأسنان ، ضع كمية صغيرة من الزيت على كرة قطنية نظيفة وامسح بها المنطقة المصابة. يمكنك تخفيف زيت القرنفل ببضع قطرات من الماء أو إضافة زيت ناقل إذا كان يبدو قويًا جدًا.جرب غسول الفم المنزلي بالزعتريحتوي الزعتر على خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للجراثيم. للتخفيف من أعراض وجع الأسنان ، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت الزعتر العطري إلى الماء وعمل غسول للفم ويمكنك أيضًا تخفيف زيت الزعتر العطري ببضع قطرات من الماء النظيف وإضافته إلى كرة قطنية ثم ضعه على المنطقة المصابة.