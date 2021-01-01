أسباب غير متوقعة للشعور بـ الغثيان

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن البرد فقط هو السبب فى الشعور بـ الغثيان والقئ ولكن في الحقيقة يمكن أن تزيد بعض خيارات نمط الحياة من احتمالات الإصابة بـ الغثيان.
ووفقا لما جاء فى موقع “ هيلث لاين” هناك أسباب كثيرة للشعورة بالقئ والغثيان غير البرد منها تناول بعض الأدوية التى لها أثار جانبية على المعدة والأمعاء لذا لابد من قراءة الآثار الجانبية للأدوية جيدا واضطرابات الأكل وتحدث عندما يقوم الشخص بتعديل عاداته وسلوكياته الغذائية بناءً على صورة جسمه غير الصحية ويمكن أن يسبب الغثيان والقيء.
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