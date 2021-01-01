موعد قرعة ومباريات تصفيات كأس إفريقيا 2023



كأس إفريقيا 2023 كأس إفريقيا 2023



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد سحب قرعة كأس إفريقيا 2023 المقرر إقامتها منتصف العام المقبل في كوت ديفوار.



وكشف كاف عبر موقعه أن سحب القرعة سيتم في 19 إبريل الجاري الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.



وأوضح أن أول جولتين من التصفيات ستجريان في أول أسبوعين من يونيو المقبل.

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بينما الجولة 3 و4 ستجريان في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.وآخر جولتين في نهاية مارس 2023.ومن المنتظر أن تقسم القرعة المنتخبات إلى 12 مجموعة على أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات.وتحمل السنغال لقب البطولة بعدما توجت بالكأس في فبراير الماضي على حساب مصر في أرض الكاميرون.وستنظم كوت ديفوار البطولة للمرة الثانية بعد نسخة 1984 التي توجت بها الكاميرون.وستقام قرعة أمم إفريقيا للسيدات 2022 والمقررة في المغرب يوم 25 أبريل الجاري وستقام في المغرب.وتبدأ تصفيات أمم إفريقيا للمحليين في يوليو 2022 وتقام القرعة الخاصة بها في 28 أبريل 2022.