غياب حمدي فتحي وطاهر محمد عن الأهلي أمام المصري



حمدي فتحي وطاهر محمد حمدي فتحي وطاهر محمد





يستعد الأهلي لمواجهة مضيفه المصري مساء السبت في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.



وأعلن النادي قبل قليل قائمته والتي غاب عنها الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد ومحمود وحيد.

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وعلم FilGoal.com أن فتحي يغيب بسبب آلام في الحوض وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به.بينما طاهر يعاني من آلام في الركبة بعد مشاركته ضد الاتحاد يوم الأربعاء.ويغيب محمود وحيد بسبب إجهاد في العضلة الخلفية.ويسعى الأهلي لتحقيق فوز خامس على التوالي في البطولة ليعزز تصدره للترتيب.ويتصدر الأهلي بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك وللأول لقاء مؤجل.وينطلق اللقاء الساعة 9:30 مساء وتنقله قناة أون تايم سبورتس.