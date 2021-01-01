شراكة بين ChargePoint و Gatik لتطوير “نظام بيئي” للمركبات ذاتية القيادة

أعلن مشغل شبكة الشحن ChargePoint ومزود الخدمات اللوجستية Gatik، اللذان أطلقا خدمة توصيل بدون سائق مع Walmart في عام 2021، عن شراكة استراتيجية لتطوير نظام بيئي كهربائي للمركبات ذاتية القيادة.
وسيتمكن عملاء أسطول التوصيل الكهربائي المستقل من Gatik من الوصول إلى خبرة ChargePoint في تصميم الموقع والتحقق من قابلية التشغيل البيني، بالإضافة إلى برنامج ChargePoint الخاص بالأسطول، والذي يوفر معلومات عن بُعد قابلة للتهيئة للعملاء إلى جانب أجهزة شحن معيارية مصممة بهدف تقليل الحد الأدنى التكاليف الأولية؛ عن طريق تقليل السعة الكهربائية المطلوبة.
وتعقيبًا على هذا الأمر قال “ريتش موهر”؛ نائب رئيس ChargePoint: “إن شراكتنا مع Gatik ستساعد المزيد من الأساطيل في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنقل الإلكتروني وإزالة الكربون. وبالفعل أثبتت ChargePoint خبرتها عبر العديد من تطبيقات العملاء وحالات الاستخدام”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!