شراكة بين ChargePoint و Gatik لتطوير “نظام بيئي” للمركبات ذاتية القيادة

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أعلن مشغل شبكة الشحن ChargePoint ومزود الخدمات اللوجستية Gatik، اللذان أطلقا خدمة توصيل بدون سائق مع Walmart في عام 2021، عن شراكة استراتيجية لتطوير نظام بيئي كهربائي للمركبات ذاتية القيادة.



وسيتمكن عملاء أسطول التوصيل الكهربائي المستقل من Gatik من الوصول إلى خبرة ChargePoint في تصميم الموقع والتحقق من قابلية التشغيل البيني، بالإضافة إلى برنامج ChargePoint الخاص بالأسطول، والذي يوفر معلومات عن بُعد قابلة للتهيئة للعملاء إلى جانب أجهزة شحن معيارية مصممة بهدف تقليل الحد الأدنى التكاليف الأولية؛ عن طريق تقليل السعة الكهربائية المطلوبة.



وتعقيبًا على هذا الأمر قال “ريتش موهر”؛ نائب رئيس ChargePoint: “إن شراكتنا مع Gatik ستساعد المزيد من الأساطيل في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنقل الإلكتروني وإزالة الكربون. وبالفعل أثبتت ChargePoint خبرتها عبر العديد من تطبيقات العملاء وحالات الاستخدام”.

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وعقب “أرجون نارانج”؛ الشريك المؤسس ورئيس قسم التكنولوجيا في Gatik، قائلًا: “إن أسطول Gatik الكهربائي المستقل في وضع فريد لزيادة الكفاءة والموثوقية عبر الميل الأوسط لسلسلة التوريد”.وأضاف “نارانج”: “ستضمن شراكتنا مع ChargePoint أننا لا نلبي الطلب المتزايد على عروض منتجاتنا وخدماتنا فحسب، بل نوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الوطنية للشحن وثروة من المزايا التقنية”.يذكر أن المركبات ذاتية القيادة هي مركبات قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والملاحة دون تدخل بشري، ويجري تطوير العديد منها، لكن حتى فبراير 2017 فإن تلك المركبات المصرح لها بالسير في الطرقات العامة ليست ذاتية القيادة تمامًا، فتصنيع واستخدام هذه المركبات أمامه عقبات وتحديات تقنية عديدة.