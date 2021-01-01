تعاون بين Epic Games و Lego لبناء metaverse صديق للأطفال



Epic Games و Lego Epic Games و Lego

تقوم Epic Games و The Lego Group ببناء عالم افتراضي جديد مناسب للعائلة. لم تكشف الشركات عن الكثير من التفاصيل حتى الآن ، على الرغم من أنها تخطط "لتشكيل مستقبل metaverse لجعله آمنًا وممتعًا للأطفال والعائلات."



اتفق الزوجان على ثلاثة مبادئ سيلتزمان بها لأنهما "يبنان تجربة رقمية غامرة وملهمة بشكل إبداعي وجذابة" ليستمتع بها الأشخاص من جميع الأعمار. تعهدوا بما يلي:



حماية حق الأطفال في اللعب من خلال جعل السلامة والرفاهية أولوية.

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احمِ خصوصية الأطفال بوضع مصالحهم الفضلىفي المقام الأول.قم بتمكين الأطفال والكبار بالأدوات التي تمنحهم التحكم في تجربتهم الرقمية.لم تعلن Epic و Lego عن جدول زمني لوقت فتح رؤيتهما الجماعية لعالم افتراضي للعمل. بالطبع ، ربما تدير Epic المثال الأول على metaverse الصديق للأطفال في Fortnite. ساعدت أوضاع المعركة الملكية ، وعمليات الانتقال التي لا حصر لها ، والحفلات الموسيقية ، وليالي الأفلام ، والجزر الإبداعية ،Fortnite على أن تصبح مساحة افتراضية ذات شعبية كبيرة حيث يذهب الناس للتسكع.يتمتع Lego بخبرة في العوالم الافتراضية أيضًا. إلى جانب سلسلة الألعاب المرخصة طويلة الأمد (بما في ذلك واحدة سقطت للتو هذا الأسبوع في Lego Star Wars: The Skywalker Saga) ، كانت وراء لعبة رمل تسمى Lego Worlds.في حين أن هذا لم يثبت أنه منافس Minecraft Lego كان يأمل ، فربما يكون تعاونه مع Epic فرصة أفضل. من المحتمل أيضًا أن يتنافس رأيهم في metaverse مع Roblox. تحتوي هذه المنصة على قاعدة لاعبين هائلة تتكون في الغالب من الشباب وتدابير مطبقة لحمايتهم من محتوى البالغين.