رسميًا ..Dynabook تعلن عن الحاسب المحمول Portégé X40-K



Portégé X40-K Portégé X40-K

أعلنت شركة Dynabook، المعروفة بـ Toshiba PC مسبقًا، عن إضافة جديدة إلى مجموعة أجهزة الحواسب المحمولة X40.



فسيأتي الحاسب المحمول Dynabook Portégé X40-K الذي تم الإعلان عنه اليوم مزودًا بمعالج Intel Core من الجيل الثاني عشر، ونظام تشغيل Windows 11 Pro، ويأتي بتصميم أنيق مصنع من الألمنيوم باللون الأزرق، وسيوفر ميزات تركز على الأمان، وغير ذلك الكثير.



ولقد صرح جيمس روبينز، أحد المديرين التنفيذيين في شركة Dynabook، بأن Portégé X40-K عبارة عن حاسب محمول ممتاز للأشخاص الذين يبحثون عن حاسب محمول خفيف الوزن وقوي وآمن ومحمّل بالميزات.

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من الخارج، يتميز Dynabook Portégé X40-K بهيكل من الألومنيوم باللون الأزرق الداكن مع حافة محيطية. يبلغ سمك الحاسب المحمول 17.9 مم فقط ويزن أقل من 3.2 رطل.يضم الحاسب شاشة كبيرة بحجم 14 بوصة ودقة FHD، وسيكون الحاسب المحمول متاحًا في خيارين؛ أحدهما بشاشة تعمل باللمس والآخر بدون شاشة تعمل باللمس.سيتم تشغيل الحاسب المحمول بواسطة معالج Intel Core من الجيل الثاني عشر، مع بطارية بقوة 28 واط. يمكن تكوين الحاسب المحمول بمعالج i5 أو i7، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت.يتميز الكمبيوتر المحمول أيضًا بمجموعة كاملة من المنافذ بما في ذلك منفذ HDMI ومنفذين USB 3.2 Gen 1 ومنفذين USB-C وفتحة بطاقة MicroSD ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ومنفذ RJ-45 Ethernet.ويعمل Dynabook Portégé X40-K على نظام تشغيل Windows 11 Pro.سيأتي Dynabook Portégé X40-K بسعر 1349.99 دولارًا في الولايات المتحدة. وسيكون الحاسب المحمول متاحًا للشراء من خلال شبكة الموزعين التابعة للشركة او على موقع us.dynabook.com.لم تعلن الشركة عن تاريخ محدد للتوافر حتى الآن.