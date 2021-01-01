تسرب عبر GeekBench يوضح تفاصيل جديدة متعلقة بحاسب محمول من مجموعة Huawei MateBook

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صورة الخبر: Huawei MateBook
Huawei MateBook

من المتوقع أن تطلق هواوي قريبًا حاسب محمول جديد في مجموعة أجهزة MateBook التابعة لها. وقبل الإطلاق الرسمي، تم تسريب النتائج المعيارية للجهاز الخاصة بمنصة GeekBench.

تظهر القائمة أن الحاسب المحمول القادم من مجموعة Huawei MateBook مدعوم بالجيل الثاني عشر من معالجات Intel Core i7-12700H، ويحتوي المعالج على 14 نواة و 20 خيط مسار.

يضم الحاسب المحمول 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وقد تمكن الجهاز من تسجيل 10726 نقطة في اختبار النواة المتعدد و 1693 نقطة في اختبار النواة الأحادية. ويعمل الحاسب المحمول بنظام تشغيل Windows 11.

لم تكشف قائمة GeekBench عن الكثير من التفاصيل للأسف. وفي حين أن الشركة لم تعلن بعد عن موعد إطلاق أجهزة الحواسب المحمولة الجديدة من مجموعة Huawei MateBook، فقد أشارت التقارير إلى أن الجهاز قد يتم الإعلان عنه رسميًا هذا الشهر.

المصدر: بوابه المتميز

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