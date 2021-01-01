اعلان عن هواتف Honor Play 6T و Play 6T Pro من Honor

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › اعلان عن هواتف Honor Play 6T و Play 6T Pro من Honor

صورة الخبر: Play 6T Pro
Play 6T Pro

أعلنت Honor اليوم عن الإصدارات الجديدة من هواتف Honor Play 6T و Play 6T Pro التي تنطلق بمعالجات Dimensity.

ينطلق هاتفي Honor Play 6T و Play 6T Pro بميزة الإتصال بشبكات 5G، ومستوى تسعير جيد.

هاتف Honor Play 6T

ويتميز هاتف Honor Play 6T بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش ونتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 700، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر auxilary بدقة 2 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة Magic UI 5.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، كما يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، ويتوفر بألوان الأسود والأزرق وأيضاً الفضي بسعر 190 دولار، أو نموذج بسعة 256 جيجا بايت بسعر 220 دولار.
هاتف Honor Play 6T Pro

يتميز هاتف Honor Play 6T Pro بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، وثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، وتتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 810، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، ويحاكي الهاتف تصميم iPhone 12.

وينطلق Honor Play 6T Pro بواجهة Magic UI 5.0، ونظام تشغيل Android 11، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الوردي، الأزرق، والفضي وأيضاً اللون الأسود، بسعر يبدأ من 220 دولار، أو 250 دولار للنموذج الأعلى.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اعلان عن هواتف Honor Play 6T و Play 6T Pro من Honor

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37292

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager