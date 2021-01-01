بصميم أنحف بنسبة 20% لإطار ..صور جديدة ل iPhone 14 Pro Max



iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Max

تفاصيل جديدة حول إصدار ابل المرتقب iPhone 14 Pro Max الذي يظهر في أحدث الصور المسربة بتصميم أنحف بنسبة 20% في إطار الشاشة.



تستمر سلسلة iPhone 14 في جذب الكثير من الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي لاحقاً هذا العام، وتركز أحدث التسريبات المصورة اليوم على أعلى إصدار من الإصدارات القادمة iPhone 14 Pro Max.



ولقد أوضحت التسريبات السابقة التصميم الجديد الذي يقدم من ابل في 14 Pro Max، والذي تستبدل فيه نتوء الكاميرة الأمامية بفتحة صغيرة لنظام Face ID مع ثقب للكاميرة الأمامية.

قد يعجبك أيضا...

كما أكدت التسريبات على أن وحدة الكاميرة الخلفية في الهاتف تأتي بتصميم أكبر نتيجة للحجم الأكبر للمستشعر المميز بدقة 48 ميجا بيكسل.من جانب أخر أكدت الصور المسربة السابقة أن هاتف iPhone 14 Pro يأتي بنتوء للكاميرة الأمامية بحجم أصغر من النتوء المميز لهاتف iPhone 13 Pro.بينما أوضحت التسريبات الجديدة تفاصيل أبعاد iPhone 14 Pro Max الذي يضم فتحة لنظام Face ID بحجم 7.15مم، بينما يأتي ثقب الكاميرة الأمامية بحجم 5.59مم.ومن المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 14 Pro Max بنفس حجم الشاشة المميز لإصدار ابل الحالي iPhone 13 Pro Max، وذلك عن طريق خفض سماكة الإطارات المحيطة بالشاشة بنسبة 20% عن إصدار العام الماضي، أي تنخفض الإطارات من 2.42 مم إلى 1.95 مم.أيضاً يتميز هاتف iPhone 14 Pro Max بأبعاد 160.7مم في الإرتفاع، و78.53مم في العرض، و12.16مم في العمق، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.ومن المتوقع أن تصل سماكة وحدة الكاميرة الخلفية إلى 13.85 مم، وتتميز هواتف iPhone 14 Pro، و iPhone 14 Pro Max برقاقة معالج A16 Bionic.