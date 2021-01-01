أول هاتف أندرويد بالعالم يدعم الشحن الخارق 150 وات من ريلمي



ريلمي ريلمي

قدمت شركة ريلمي Realme، اليوم 5 من أحدث منتجاتها للسوق الهندي، والتي تضم الهاتف الرائد Realme GT 2 Pro وهاتف Realme 9 (4G) وسماعة Realme Buds Air 3 و لابتوب Realme Book Prime والتلفاز الذكي Realme Smart TV Stick، وذلك إلى جانب أول هاتف أندرويد بالعالم يدعم الشحن الخارق بقدرة 150 وات Realme GT Neo3.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، كشفت شركة ريلمي عن هاتف Realme GT 2 ، في فبراير الماضي، جنبًا إلى جنب مع طراز GT 2 Pro، وهو يأتي مزودا بمعالج كوالكوم القوى Snapdragon 8 Gen 1، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت ، متصلة بذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت.



ويمتاز هاتف ريلمي الرائد Realme GT 2 Pro، بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED ، وبدقة عرض + QHD، وتستخدم لوحة LTPO 2.0 التي توفر معدلات تحديث من 1 إلى 120 هرتزا في الثانية، مما يحافظ على عمر بطارية محسن مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 50?، مع حماية Gorilla Glass Victus.

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ويقدم هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر سوني من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Samsung JN1، مع تقريب بصرى 40x، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو مميزة بدقة 32 ميجابكسل.ويحتوي هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro ، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقرة 65 وات، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، كما يوفر معالج كوالكوم أداءا قويا لعشاق الألعاب إلى جانب جودة شاشة قوية.وبتوفر هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، في الهند مقابل سعر حوال (أى ما يعادل حوالي 10 آلاف و800 جنيه مصرى).سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo3يمتاز هاتف ريلمي Realme GT Neo3، بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية النطاق الديناميكي عالٍ HDR10 +، وتتميز بشريحة عرض مستقلة تعمل على تخفيف معدلات الإطارات في الألعاب المطلوبة وتقليل استهلاك الطاقة في بعض الحالات.ويعمل هاتف Realme GT Neo3، بواسطة معالج ثماني النوى من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR5 +، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.ويتمتع هاتف ريلمي Realme GT Neo3، بكاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر سوني من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ويحتوي هاتف ريلمي Raelme GT Neo3، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي الخارق وفقا لمعيار SVOOC بقدرة 150 وات، والذي يمكنه شحن البطارية حتي 50% في غصون 5 دقائق، ويوجد أيضا إصدار بقدرة 80 وات، والذي يحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.ويتوفر هاتف Realme GT Neo3، بـ 3 ألوان هي: الأسود والفضي واللون الأزرق، ويتوفر في السق الهندي مثابل سعر حوالي 210 دولار (أي ما يعادل 3800 جنيه مصري).