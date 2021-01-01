مميزات جديدة من مايكروسوفت لمستخدمي ويندوز 11..لتحسين مكالمات الفيديو..

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تعمل شركة مايكروسوفت Microsoft، على تطوير ميزات ذكية جديدة لمؤتمرات الفيديو على نظام التشغيل ويندوز 11، لجعل تجربة المكالمات المرئية أكثر جاذبية وتعاونا عبر نظامها التشغيلي.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، سيحصل مستخدمو نظام التشغيل ويندوز 11، على 4 ميزات جديدة ستعمل أحدى المزايا على إلغاء الضوضاء النشطة في الخلفية، من أجل تحسين صوت المكالمات حتي يستمع إليه الطرف الآخر بالمكالمة بشكل أكثر وضوحا.



مزايا و تأثيرات الذكاء الاصطناعي الجديدة من مايكروسوفت

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وكما تضم ميزات مايكروسوفت، تأثيرات فيديو جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتواصل البصري والتأطير وضبابية الخلفية أثناء المكالمات المرئية، وستكون هذه التأثيرات متاحة على الأجهزة التي تحتوي على وحدة المعالجة العصبية (NPU) لتحسين الفيديو والصوت في الاجتماعات.وستحصل على مزايا و تأثيرات الذكاء الاصطناعي الجديدة من مايكروسوفت، الأجهزة التي تعمل بمعالجات Snapdragon من إنتاج كوالكوم، والتي من المتوقع أن تعمل بمعالج Snapdragon 8cx Gen 3 القادم.وبينما يحتوي برنامج Microsoft Teams، على ميزة إلغاء الضوضاء، حيث سيتم تضمين ميزة Voice Focus في ويندوز 11، ويمكنه تلقائيا إزالة الصوت غير المرغوب فيه أثناء الاجتماعات والمكالمات.وسيتم أيضا نشر ميزة التواصل البصري من مايكروسوفت على نطاق أوسع على الأجهزة المتوافقة، بدلاً من أن تقتصر على أجهزة الشركة Surface Pro X.ويستخدم الاتصال بالعين تقنية الذكاء الاصطناعي AI لضبط المكان الذي تنظر فيه عيناك تلقائيا في مكالمة فيديو للتأكد من أنك تبدو دائمًا على اتصال بالعين مع الكاميرا، ويعمل بشكل جيد إذا كنت تقرأ الملاحظات، أو إذا كانت عدسة الكاميرا بعيدة عن الجانب، أو إذا كنت تحاول فقط مشاهدة مباراة كرة قدم خلال اجتماع.وكما تضيف مايكروسوفت أيضًا الإطارات التلقائية وتمويه الخلفية العمودية مباشرة إلى ويندوز 11، وكما سيضمن التأطير التلقائي أنك دائما في بؤرة التركيز أثناء مكالمة الفيديو سواء كنت تقف أو تتنقل، ويخفف خيار طمس الخلفية العمودية البيئة من حولك بدلاً من تأثيرات ضبابية الخلفية الأكثر تشويشا والتي توجد عادةً في تطبيقات مؤتمرات الفيديو.