أفضل هواتف الفئة المتوسطة من أوبو..تسريبات تكشف مواصفات Oppo K10 Pro..



Oppo K10 Pro Oppo K10 Pro

ظهرت عدد من مواصفات هاتف Oppo K10 Pro القادم من شركة أوبو الصينية كأحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة للشركة على منصة TENAA للهواتف الذكية تمهيدا لإطلاق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo K10 Pro سيكون النسخة الأفضل والأكثر تميزا من هاتف Oppo K10 الذي تم إطلاقه مؤخرا من قبل الشركة، حيث سيضم الهاتف الجديد عددا من الإمكانات الأفضل في الكاميرا والشاشة والأداء.



وسيأتي هاتف أوبو Oppo K10 Pro بشاشة عالية الدقة من نوع AMOLED ، بقياس 2.6 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية مع ثقب في أعلى الشاشة الكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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وسيقدم هاتف أوبو Oppo K10 Pro كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلي جانب مستشعر LED ، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.وسيحتوي هاتف أوبو Oppo K10 Pro علي بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السرع بقوة 80 واط ، حيث سيكون الهاتف قادرا علي الشحن في حوالي نصف ساعة.وسيعمل هاتف أوبو Oppo K10 Pro بمعالش من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالوكم الأمريكية مع سرعة 2.8 جيجاهرتز ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12.