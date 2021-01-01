أفضل هواتف الفئة المتوسطة من أوبو..تسريبات تكشف مواصفات Oppo K10 Pro..

ظهرت عدد من مواصفات هاتف Oppo K10 Pro القادم من شركة أوبو الصينية كأحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة للشركة على منصة TENAA للهواتف الذكية تمهيدا لإطلاق الهاتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo K10 Pro سيكون النسخة الأفضل والأكثر تميزا من هاتف Oppo K10 الذي تم إطلاقه مؤخرا من قبل الشركة، حيث سيضم الهاتف الجديد عددا من الإمكانات الأفضل في الكاميرا والشاشة والأداء.
وسيأتي هاتف أوبو Oppo K10 Pro بشاشة عالية الدقة من نوع AMOLED ، بقياس 2.6 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية مع ثقب في أعلى الشاشة الكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
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