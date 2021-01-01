نوبيا تعلن الموعد الرسمي لإطلاق العملاق Nubia Z40 Pro في الأسواق العالمية..بمواصفات فائقة..

أعلنت شركة Nubia نوبيا الموعد الرسمي، لإطلاق هاتفها العملاق Nubia Z40 Pro المخصص للألعاب في الأسواق العالمية حيث سينطلق الهاتف في 12 أبريل ضمن حدث كبير ستعقده الشركة حيث من المقرر أن يحقق الهاتف مبيعات هائلة.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Nubia Z40 Pro الرائد سيأتي بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بيكسل ، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.
وستقدم شركة Nubia هاتفها الرائد Nubia Z40 Pro ، بكاميرا خلفية ثلاثية تتميز بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر سوني IMX686 ويدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مع كاميرا فائقة السرعة مع مجال رؤية 120 درجة، بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x ، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 16 ميجا بيكسل لمكالمات الفيديو والسيلفي.
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