تعرف على آخر نسخة من لامبورغيني أفينتادور ستكون NFT!



لامبورغيني لامبورغيني

أصبحت لامبورغيني أفينتادور سيارة ذات طابع كلاسيكي للغاية في عالم السيارات الخارقة المنافسة، ولكنها تستعد للتقاعد بأسلوب عصري مميز.



ستقوم لامبورغيني ببيع آخر نسخة من السيارة مع رمز غير قابل للاستبدال مرفق بها، ويأتي العمل مع الفنانين المختصين Krista Kim وSteve Aoki وشركة Invent Group. وستوفر لامبورغيني ما لا يوفره أي رمز غير قابل للاستبدال: سيارة حقيقة قابلة للقيادة. بالإضافة للحصول على السيارة وعلى رمزها غير القابل للاستبدال، سيتمكن الفائز في المزاد من الوصول لأنشطة كبار الشخصيات لدى لامبورغيني بما فيها جولة خاصة متحف الشركة وجولة افتراضية في العالم الرقمي.



قال رئيس لامبورغيني ستيفان وينكلمان “تتلاءم لامبورغيني ومجتمع الرموز غير القابلة للاستبدال بشكل جيد حيث نتشارك العديد من القيم. نحن مبتكرون ذوو روح شابة، نبحث عن مشاريع غير متوقعة وحلول تكنولوجية”. وأضاف “هذا المشروع مميز جداً بالنسبة لنا لأنه أول رمز غير قابل للاستبدال حقيقي، مسار لم يسلكه أحد على الإطلاق. كما أن التعاون مع هذه العقول المبدعة المتميزة يجعل الأمر أكثر خصوصية”.