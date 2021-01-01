استدعاء بوقاتي تشيرون بسبب برغي واحد!

آخر الأخبارأخبار السيارات › استدعاء بوقاتي تشيرون بسبب برغي واحد!

صورة الخبر: بوقاتي تشيرون
بوقاتي تشيرون

قامت بوقاتي باستدعاء سيارة واحدة من تشيرون بسبب الاشتباه بخلل في تركيب أحد البراغي في السيارة.

إذا كانت بوقاتي لا تبيع الكثير من السيارات، فكيف أمكنها تحديد العطل المحتمل أساساً والسيارة المرتبطة به خاصة بعد بيعها؟ ببساطة، عثر محللو البيانات في الشركة على معلومة تدل على تركيب برغي دون شده بالقدر الكافي، وبالمزيد من البحث تمكنوا من تحديد السيارة التي تحتاج للعناية.

ينص الاستدعاء على وجه التحديد على أن “أحد المسامير اللولبية التي تثبت دعامة الإطار الأمامي أقل بنسبة 50% من العزم المحدد (9 نيوتن-متر بدلاً من 19 نيوتن-متر كحد أدنى)”. هذه المعلومات مفصلة بشكل رائع، ولكن السؤال هنا كيف لم تنتبه الشركة على ذلك قبل تسليم السيارة!

على كل حال، لن تكتفي الشركة بتغطية كافة تكاليف إصلاح العطل المحدد الاستدعاء كما هو معتاد، ولكنها ستقوم بتغطية تكاليف نقل السيارة من مرآب المالك إلى مركز الخدمة وإعادتها من جديد.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على استدعاء بوقاتي تشيرون بسبب برغي واحد!

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78518

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager