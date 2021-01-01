استدعاء بوقاتي تشيرون بسبب برغي واحد!



بوقاتي تشيرون بوقاتي تشيرون

قامت بوقاتي باستدعاء سيارة واحدة من تشيرون بسبب الاشتباه بخلل في تركيب أحد البراغي في السيارة.



إذا كانت بوقاتي لا تبيع الكثير من السيارات، فكيف أمكنها تحديد العطل المحتمل أساساً والسيارة المرتبطة به خاصة بعد بيعها؟ ببساطة، عثر محللو البيانات في الشركة على معلومة تدل على تركيب برغي دون شده بالقدر الكافي، وبالمزيد من البحث تمكنوا من تحديد السيارة التي تحتاج للعناية.



ينص الاستدعاء على وجه التحديد على أن “أحد المسامير اللولبية التي تثبت دعامة الإطار الأمامي أقل بنسبة 50% من العزم المحدد (9 نيوتن-متر بدلاً من 19 نيوتن-متر كحد أدنى)”. هذه المعلومات مفصلة بشكل رائع، ولكن السؤال هنا كيف لم تنتبه الشركة على ذلك قبل تسليم السيارة!

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على كل حال، لن تكتفي الشركة بتغطية كافة تكاليف إصلاح العطل المحدد الاستدعاء كما هو معتاد، ولكنها ستقوم بتغطية تكاليف نقل السيارة من مرآب المالك إلى مركز الخدمة وإعادتها من جديد.