زيادة رسمية جديدة على أسعار بيجو 508 موديل 2022



بيجو 508 بيجو 508

بعد تغير أسعار صرف الدولار في الآونة الأخيرة، قدمت شركة مانسكو وكيل بيجو الفرنسية في مصر مؤخرا تعديلات جديدة على أسعار سياراتها المتاحة محليا، ومن ضمنهم سيارتها بيجو 508، والتي أصبحت أسعارها كالتالي بعد هذه التغيرات:



- فئة أولى من 500 إلى 560 ألف جنيه (زيادة 60 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 558 إلى 623 ألف جنيه (زيادة 65 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من 615 إلى 680 ألف جنيه (زيادة 65 ألف جنيه).- فئة ثالثة فرش داخلي أحمر من 621 إلى 685 ألف جنيه (زيادة 64 ألف جنيه).- فئة GT MAX من 700 إلى 775 ألف جنيه (زيادة 75 ألف جنيه).- فئة GT MAX بفرش داخلي أحمر من 705 إلى 800 ألف جنيه (زيادة 95 ألف جنيه).وتحمل الفئات الأربعة الأولى من السيارة محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.وبالنسبة لنسخة GT MAX الجديدة من السيارة فهي مزودة بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 215 حصان و300 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي أكثر تطورا.ويتم تقديم موديل 2022 من بيجو 508 في مصر بالعديد من التجهيزات، وتضم الكماليات الأساسية المتاحة مع السيارة التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية جانبية خلفية.- أنظمة المكابح ABS وEBS.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام لقياس ضغط الهواء بالإطارات.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية.- شاشة 10 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- سنسور مطر.- كاميرات أمامية وخلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مثبت سرعة.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد قابلة للتعديل في 4 اتجاهات.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- فرش داخلي من الجلد.- نظام تدليك بالمقاعد الأمامية.- نظام لنقل السرعات من عجلة القيادة.- مكابح يد كهربائية.- فتح وغلق باب الصندوق الخلفي بالسيارة كهربائيا.