سعر الذهب اليوم الجمعة 8 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، استقرارا متأثرة بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1935 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 652 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 839 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 979 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1118جنيها.اسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4895 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 9790 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 19580جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7882 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :سجلت أسعار الذهب ارتفاعا مساء أمس، وذلك بعدما كانت قد تراجعت بشكل واضح بنهاية تعاملات الأربعاء فور صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الإيجابية للدولار الأمريكي والتي عززت تفاؤل الأسواق حيال تشديد السياسة النقدية الأمريكية بوتيرة متسارعة.