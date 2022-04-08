أسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصر

بين التقرير الصباحي للمال استقرار أسعار صرف العملات بصورة جماعية اليوم الجمعة 8 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق،نتيجة عطلة البنوك الاسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات، ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار العملات في بنك مصر
وبينت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و20.04 للبيع، فيما وصل صرف سعر الريال السعودي إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.
أسعار العملات في بنك قناة السويس
أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.32 للبيع، طبقًا لأحدث، وبلغ سعر صرف اليورو 20.08 جنيه للشراء، و20.28 للبيع.
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