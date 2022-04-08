أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

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أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الجمعة 8 ابريل 2022 ، حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار.

تنشر « بوابة اخبار اليوم » قائمة الأسعار ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر المعلن للكيلو فى التجزئة حيث يتراوح سعر البرتقال البلدى الصيفى من 2 إلى 3.5 جنيه وسعر البرتقال السكرى من 2.28 إلى 4 جنيه ، وسعر برتقال ابوسرة من 4 إلى 7 جنيه ، وبرتقال يوسفي 2.5 إلى 6.5 جنيهات.

وبلغ سعر الجريب فروت ما بين 4 إلى 7 جنيهات, وسعر الكنتالوب 4 الى 8 جنيهات للكيلو . وسجل العنب الأصفر المستورد 30 جنيها.

وسجلت الفراولة ما بين 6 الى 9 جنيهات و وتراوح سعر كيلو مانجو المستوردة 30 جنيها و سعر بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 16 إلى 24 جنيها، وسجل البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيه للكيلو وسجل سعر كيلو البلح السيوى ما بين 20 الى 25 جنيهات للكيلو وسعر بلح شامية 8 الى 18 جنيه للكيلو

و سعر البلح الابريمى ما بين 13 إلى 25 جنيها وتراوح سعر كيلو الرومان بين 6 إلى 12 جنيها والجوافة 4 إلى 10 جنيهات للكيلو سعر كيلو الكمثرى المستوردة 25 جنيها .

من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،إنه لأول مرة تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 640 الف و 144 طن من المنتجات الزراعية لافتاً إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا .

وأكد القصير أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي .
واشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية و العمل في ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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