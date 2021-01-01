احم طفلك من حرارة الشمس بـ 6 طرق في رمضان

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تزامناً مع بداية شهر رمضان وفصل الربيع، تشهد مصر خلال هذا الأسبوع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً، ما يتطلب التعامل مع الطقس بحذر، خاصةً مع موسم المدارس والجامعات. و في حين أن العودة إلى المدرسة والالتقاء بالأصدقاء أمر مُحبب للطلاب، فإن ارتفاع درجة الحرارة يشكل تهديدًا بسبب موجة الحر.



ونظرًا لارتفاع درجة الحرارة مع مرور كل يوم، فإن الحرارة المرتفعة تجعل من الصعب الخروج من المنزل حتى لبضع دقائق، و يُعتقد أن الارتفاع سوف يزداد بين منتصف أبريل ومنتصف يونيو عندما تكون درجة الحرارة في ذروتها.



ومن المرجح أن يعاني الأطفال من موجات الحر خلال هذا الوقت، حيث ستبدأ الإجازات، و لحماية أطفالك من حرارة الصيف إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها حسبما ذكر موقع times of India.

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الترطيبيمكن أن تتسبب حرارة الصيف في إصابة أطفالك بالجفاف، مما يؤدي إلى الدوار وسكتة القلب، لذلك زيادة استهلاك المياه خلال فصل الصيف يمكن أن يحافظ على نشاط الأطفال ويقلل من تأثير الموجة الحارة. حتى لو كان طفلك لا يشعر بالعطش تأكد من أنه يستهلك 2-3 لترات من الماء يوميًا. لتشجيعهم على شرب المزيد من السوائل، يمكنك أن تقدم لهم ماء جوز الهند أو ماء الليمون.التقليل من الأنشطة الخارجيةقد يصر أطفالك على اللعب بالخارج أو ركوب الدراجة في الخارج، لكن يجب أن تحاول الحد من أنشطتهم الخارجية خلال فترة ما بعد الظهر.اطلب منهم اللعب في المنزل أو انتظر حتى يصبح الجو أكثر برودة في الخارج، وتكون أشعة الشمس الأشد قسوة بين الساعة 10 صباحًا و 5 مساءً خلال فصل الصيف، و بعد الساعة الخامسة مساءً يتحسن الوضع، وتكون المخاطر المرتبطة بموجة الحر ضئيلة. إذا أصر أطفالك على الخروج في الهواء الطلق، اسمح لهم فقط في المساء.ضع الكريم الواقي من الشمسالواقي من الشمس ليس فقط للكبار إنه ضروري بنفس القدر للصغار. بالمقارنة مع البالغين، فإن بشرة الأطفال تكون أكثر حساسية وعرضة للطفح الجلدي الحراري وحروق الشمس وحب الشباب. لذلك، ضع واقٍ من الشمس على جميع الأجزاء المكشوفة بشكل صحيح في كل مرة يخرج طفلك من المنزل في فترة ما بعد الظهر. يمكن أن تساعد القبعات والمظلات أيضًا في الحماية من أشعة الشمس القاسية.الملابس الخفيفةألبسهم ملابس قطنية فاتحة اللون لهذا الموسم، بالمقارنة مع الأقمشة الأخرى يمكن للقطن امتصاص العرق بطريقة أفضل. تمتص الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة حرارة أقل وتساعدها على البقاء باردة.بالإضافة إلى ذلك تمنع الملابس القطنية الطفح الجلدي والحكة الناتجة عن الحرارة الشديدة.نظام غذائي صحيمع مراعاة الموسم، تأكد من تناولهم طعامًا طازجًا وخفيفًا يوميًا، لأن الأطعمة الدهنية والمقلية يمكن أن تسبب الإسهال والقيء، و أضف الفواكه والخضروات الموسمية والطازجة والخضراء إلى النظام الغذائي يمكن أن تحافظ المنتجات الموسمية على رطوبتها وتقوي مناعتها.ابحث عن علامات الإصابة بضربة الشمسحتى مع كل الاحتياطات، لا يمكنك أبدًا استبعاد احتمال حدوث موجة حر، و من الضروري معرفة العلامات والأعراض الأولية لموجات الحرارة حتى تتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب لتجنب أي مضاعفات. فيما يلي بعض العلامات الشائعة التي يجب أن تعرفها:التعرق المفرطشحوبتشنجات العضلاتالتعبضعفدوخةصداع الراسالغثيان أو القيء