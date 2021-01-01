بالسويد «متحف السيلفي» يتيح التقاط الصور داخل غرف ملونة

آخر الأخباراخبار منوعة › بالسويد «متحف السيلفي» يتيح التقاط الصور داخل غرف ملونة

صورة الخبر: متحف السيلفي
متحف السيلفي

فكرة جديدة لجأ إليها متحف «يوزيوم» المخصص لصور السيلفى فى السويد، إذ يتيح لزائريه فرصة لالتقاط صور سيلفى داخل غرف ملونة ومزينة بديكورات مختلفة.

مغيرا بذلك الفكرة التقليدية السائدة حول المتاحف، ولا تملأ الأعمال الفنية جدران المتحف، بل صممت غرفه المزينة بديكورات ملونة لتكون بمثابة خلفيات مميزة يلتقط الزائرون أمامها صور سيلفى أو مقاطع فيديو.

وتبلغ ثمن تذكرة الدخول 32 دولاراً، كما ان هناك «غرفة إيموجى» مليئة بكرات زرقاء وصفراء مرسوم عليها وجوه ضاحكة وأخرى عابسة يمكن للزائر أن يلتقط صوراً مميزة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالسويد «متحف السيلفي» يتيح التقاط الصور داخل غرف ملونة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79463

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager