بالسويد «متحف السيلفي» يتيح التقاط الصور داخل غرف ملونة



متحف السيلفي متحف السيلفي

فكرة جديدة لجأ إليها متحف «يوزيوم» المخصص لصور السيلفى فى السويد، إذ يتيح لزائريه فرصة لالتقاط صور سيلفى داخل غرف ملونة ومزينة بديكورات مختلفة.



مغيرا بذلك الفكرة التقليدية السائدة حول المتاحف، ولا تملأ الأعمال الفنية جدران المتحف، بل صممت غرفه المزينة بديكورات ملونة لتكون بمثابة خلفيات مميزة يلتقط الزائرون أمامها صور سيلفى أو مقاطع فيديو.



وتبلغ ثمن تذكرة الدخول 32 دولاراً، كما ان هناك «غرفة إيموجى» مليئة بكرات زرقاء وصفراء مرسوم عليها وجوه ضاحكة وأخرى عابسة يمكن للزائر أن يلتقط صوراً مميزة.