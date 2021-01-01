تعرف على الفرق بين البرص و البهاق

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العديد من الأفراد قد لا يستطيعون التمييز بين مرضي البهاق والبرص، فما الفرق بين البهاق والبرص؟ هذا ما سيتم توضيحه وتفصيله في هذا المقال.



تعرف على الفرق بين البهاق والبرص

الجدير بالبيان أن البهاق (Vitiligo) والبرص أو المهق (Albinism) يُعدان من الحالات الصحية التي تنتج نتيجة وجود خلل ما في الخلايا الصبغية وأصباغ الجسم بشكل عام، لكن هناك فرق واضح بين كلا الاضطرابين، فما الفرق بين البهاق والبرص؟ هذا ما سيتم التعرف عليه الآن.



الفرق بين البهاق والبرص

إن أساس الفرق بين البهاق والبرص، أن مرض البرص ناجم عن الفقدان التام أو الجزئي لمادة الميلانين المسؤولة عن صبغة الجسم سواء للشعر، أو الجلد، أو العينين.

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أما بالنسبة لمرض البهاق فهو حالة صحية جلدية تتميز بفقدان الجلد جزء من صبغة الميلانين، وفي ما يأتي تفصيل عنهما:1. البرصالبرص يُعد من الاضطرابات الصبغية الجسدية المتنحية، وفقدان صبغة الميلانين في هذه الحالة، فكما تم الذكر سابقًا إما أن يكون هذا الفقدان جزئي أو كامل وذلك استنادًا إلى الخلل الجيني الأساس الذي يعاني منه الفرد المصاب.من الممكن تقسيم مرض البرص إلى نوعين رئيسين هما:البرص العيني الجلدي (Oculocutaneous Albinism): الذي يُصيب كل من العينين، والجلد، والشعر.البرص العيني (Ocular Albinism): الذي يُصيب فقط العينين.2. البهاقالآن جاء دور التعرف على البهاق لمعرفة الفرق بين البهاق والبرص، حيث أن البهاق لا يزال من الحالات الصحية الغامضة التي من المحتمل أن يكون السبب وراء الإصابة بها هو:التعرض لبعض الإجهاد المناعي الذاتي، والجيني، والأكسدة أيضً.الإصابة بالالتهابات الفيروسية.من الممكن تصنيف البهاق إلى فئتين رئيسيتين هما:البهاق القطاعي (Segmental Vitiligo): الذي عادةً ما يحدث في الأجزاء القريبة من الجذور العصبية الظهرية للحبل الشوكي، ويكون أحادي الجانب.البهاق غير القطاعي (Non-segmental Vitiligo): الذي من الممكن أن تظهر بسببه بقع جديدة على الجسم، كما أن بعض هذه البقع قد تبقى متوطنة على الجسم.أعراض البهاق والبرصمن الممكن معرفة الفرق بين البهاق والبرص من خلال التعرف على أعراض كل منهما على الفرد المصاب بهما:1. أعراض البهاقتظهر عادةً علامات الإصابة بالبهاق في مناطق وأجزاء معينة من الجسم، من أهمها الآتي:الفم والعينين.معصم اليد، بالإضافة إلى الأصابع.منطقة الإبطين.الأعضاء التناسلية.فروة الرأس، بحيث يصبح لون الشعر في المنطقة المصابة مائلًا للون الأبيض، أو الرمادي.كما أنه من أعراض البهاق كل مما يأتي:ظهور بعض البقع وردية اللون بدلًا من الأبيض، وذلك لوجود الأوعية الدموية تحت الجلد في المنطقة المصابة بهذا الاضطراب الجلدي.الشعور ببعض الحكة في المنطقة المصابة في بعض الأحيان.2. أعراض البرصإن من أهم وأبرز أعراض االبرص التي قد تُساعد بمعرفة الفرق بين البهاق والبرص هي ما يأتي:ظهور الشعر باللون الأبيض، والبشرة عادةً ما تكون فاتحة جدًا، لكن من الممكن أن يتراوح لون الجلد الناتج عن هذا الاضطراب ما بين اللون الأبيض إلى اللون البني.الإصابة بِالنمش، والشامات، والمعاناة من بعض الحروق، وذلك في حال التعرض لأشعة الشمس.لون شعر مائل إلى اللون الأصفر، أو الأحمر، أو البني في بعض الأحيان عند الأفراد الذين من أصول إفريقية أو آسيوية.الرموش والحواجب شاحبة اللون.لون العيون من الأزرق الفاتح إلى البني ومن المحتمل أن يتغير لون العيون مع التقدم بالعمر.شفافية القزحية، لذلك قد تظهر العيون الفاتحة جدًا باللون الأحمر ويعزى ذلك إلى عدم إمكانية القزحية من منع دخول الضوء بشكل تام إلى داخل العين.ضعف البصر.حركة العين السريعة اللإرادية.إمالة الرأس.نمو غير طبيعي لشبكية العين.أسباب البهاق والبرصمن إحدى الطرق الأخرى التي تساعد في توضيح الفرق بين البهاق والبرص، هي معرفة الأسباب المؤدية إلى المعاناة من كلا الحالتين هاتين:1. أسباب البهاقالسبب الرئيس وراء الإصابة بهذا النوع من الاضطراب لم يُعرف بعد، لكن من الممكن أن يُعد البهاق من أمراض المناعة الذاتية، وذلك لأن الجهاز المناعي هو من يقوم بمهاجمة الخلايا الصبغية أو الميلانينية المسؤولة عن صبغة الجسم ولونه، كما قد تكون أسباب البهاق هي:وجود خلل في جين واحد أو أكثر.قيام الخلايا الميلانين بتدمير نفسها.التعرض لحروق الشمس أو الضيق العاطفي.2. أسباب البرصيحدث نتيجة وجود بعض العيوب الجينية المتعددة التي تجعل الجسم غير قادر على إنتاج الميلانين أو حتى العمل على توزيعه، ومن الممكن لهذه العيوب الجينية أن تنتقل بين الأجيال أيّ وراثيًا.