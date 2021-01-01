أول تغريدة لمؤسس تويتر للبيع بـ 48 مليون دولار

عُرضت أول تغريدة، نُشرت على موقع «تويتر»، وكتبها المؤسس المشارك في المنصة جاك دورسي، للبيع مقابل 48 مليون دولار، وهو ما يعادل 16 ضعف المبلغ المحدد خلال العام الماضي.
وأعلن سينا استافي، الرئيس التنفيذي لشركة «بريدج أوراكل»، العاملة في تقنية البلوكشتين (إحدى التقنيات التي أتاحها التوزيع العالمي لقدرة الحوسبة)، أنه سيعرض تغريدة «دورسي» للبيع مقابل 14969 من عملة «إيثر» المشفرة.
كما أشار «استافي» أنه سيخصص 50% من عائد بيع التغريدة لمؤسسة «جيف دايركت» الخيرية، وفقأً لما ذكرته بلومبيرج.
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