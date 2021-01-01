أول تغريدة لمؤسس تويتر للبيع بـ 48 مليون دولار

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › أول تغريدة لمؤسس تويتر للبيع بـ 48 مليون دولار

صورة الخبر: تويتر
تويتر

عُرضت أول تغريدة، نُشرت على موقع «تويتر»، وكتبها المؤسس المشارك في المنصة جاك دورسي، للبيع مقابل 48 مليون دولار، وهو ما يعادل 16 ضعف المبلغ المحدد خلال العام الماضي.

وأعلن سينا استافي، الرئيس التنفيذي لشركة «بريدج أوراكل»، العاملة في تقنية البلوكشتين (إحدى التقنيات التي أتاحها التوزيع العالمي لقدرة الحوسبة)، أنه سيعرض تغريدة «دورسي» للبيع مقابل 14969 من عملة «إيثر» المشفرة.

كما أشار «استافي» أنه سيخصص 50% من عائد بيع التغريدة لمؤسسة «جيف دايركت» الخيرية، وفقأً لما ذكرته بلومبيرج.

فيما بيعت أول تغريدة لمنصة تويتر، والتي نشرها «دورسي» في عام 2006، مقابل 2 مليون و900 ألف دولار، في مزاد رقمي.

بينما ورد دورسي على التغريدة، معلقاً «لماذا ليس 99% منها؟»، مشيراً إلى العائدات، كما أرفق حساب إيلون ماسك في رده، حيث أن «ماسك» شغل منصات التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة بعد شرائه حصة في منصة تويتر ودخوله مجلس الإدارة.

المصدر: المصرى لايت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أول تغريدة لمؤسس تويتر للبيع بـ 48 مليون دولار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7927

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager