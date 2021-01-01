12 فائدة لتناول البطيخ في الصيف

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تناول البطيخ تناول البطيخ



تحتوي فاكهة البطيخ على العديد من الفوائد الصحية والغذائية للجسم، كما أنه يعد من الفواكه التي يحبها الكثيرون في فترة الصيف، وذلك لكونه يمد الأفراد بالطاقة ويخفف الشعور بالحرارة العالية في فترات الصيف.



ونشرت العديد من الدراسات والتقارير حول أهمية فاكهة البطيخ الغذائية، ودوره في مساعدة الأشخاص على الشعور بالطاقة والحيوية، ولعل أبرز التقارير التي ذكرت أهمية البطيخ الصحية شبكة هيلثي لاين.



كما يساعد البطيخ الفرد على الوقاية من الأمراض العديدة، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف والسكر والبروتين والمغنسيوم والكربوهيدرات، ويشتهر ظهور البطيخ في فصل الصيف، ويعد كل عنصر من هذه العناصر عاملا مغذيا للجسم والبشرة ويقي من الأمراض، كما يحتوي على نسبة 92% من الماء والسعرات الحرارية المنخفضة.

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الفوائد الصحية لفاكهة البطيخوتساهم فاكهة البطيخ بمساعدة الأشخاص على الوقاية من العديد من الأمراض العضوية والخارجية، وفي التقرير التالي نعرض لكم فوائد البطيخ:خافض للحرارةتساهم فاكهة البطيخ في خفض درجة حرارة الجسم في فصل الصيف، كما تساعدك على الشعور بالرطوبة الداخلية وتخفيف الشعور بالعطش وذلك لامتلاكه 92% من الماء؛ مما يجعل الجسم نشاطًا ويؤدي وظائفه بشكل صحيح.مهاجم للسرطاناتتحتوي فاكهة البطيخ على بعض المواد الغذائية التي تهاجم السرطانات والأورام الخبيثة في الجسم، حيث يمتلك البطيخ مجموعة من المركبات النباتية الليكوبين والكوكوربيتاسين، ويعمل مركب الليكوبين على خفض مستويات الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون والمستقيم.داعم لصحة القلبيحتوي البطيخ على مركبين الليكوبين والسيترولين، اللذان يعملان على خفض مستوى ضغط الدم والكلورسترول، وبالتحديد مركب السيترولين الذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية مما يساهم في خفض ضغط الدم.صحة الجلديساعد تناول فاكهة البطيخ في فترة الصيف، على تقوية صحة الجلد سواء الشعر أو البشرة، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج، الذي ينتج الكولاچين.صحة العينكما يقلل من احتمالات الإصابة بمرض الضمور البقعي، الذي يصيب الفرد بعد عمر الـ35، وذلك لاحتوائه على مركب اللايكوبين ومضادات الأكسدة.صحة الجهاز الهضمييساهم البطيخ في تحسين صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء والألياف، مما يساعد في الحفاظ على أمعائك.صحة العضلاتتعد فاكهة البطيخ مفيدة وغنية بالعناصر وبالتحديد للرياضيين، وذلك لتمتعه بعنصر السيترولين الذي يوسع الأوعية الدموية وينتج أكسيد النتريك.