مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محاةظة البحيرة



امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني





اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتى ستبدأ اعتبارا من 7 مايو القادم وتنتهي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.



امتحانات الفصل الدراسي الثاني



قد يعجبك أيضا...

وأوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأيام الجمع حيث تبدأ الإمتحانات كالتالي:-- الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي يوم الأحد 8 مايو حتى الخميس 12 مايو .- وتبدأ إمتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم الأحد 8 مايو وحتى الخميس 12 مايو .- الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني"، من يوم الأحد 8 مايو وحتى الخميس 12 مايو.- الصفين الأول والثاني الثانوي "فني"، السبت 7 مايو وحتى الأحد 15 مايو .- إمتحانات الصفوف الأول والثالث الثانوي "فني" نظام الخمس سنوات، السبت 7 مايو وحتى الأحد 15 مايو.- إمتحانات الصفوف الثاني والرابع الثانوي "فني" نظام الخمس سنوات، السبت 7 مايو وحتى الأحد 15 مايو.- الإعدادية العامة، من السبت 14 مايو وحتى الخميس 19 مايو.- الإعدادية "المهنية"، من الأحد 14 مايو وحتى الأربعاء 18 مايو.- الإعدادية "للمكفوفين" من السبت 14 مايو وحتى الخميس 19 مايو.- الإعدادية "للصم وضعاف السمع"، من السبت 14 مايو وحتى الأربعاء 18 مايو.ووجه اللواء المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الإمتحانات حرصاً على سلامتهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح.