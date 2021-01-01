محافظ دمياط تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني



امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني



اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2022/2021 للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية.



جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، وأكدت "محافظ دمياط" على إتمام الاستعدادات لتجهيز اللجان الامتحانية قبل انطلاقها بوقت كافٍ، مشددة على الالتزام بتنفيذ عمليات التطهير ووضع خطة محددة للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.



هذا وستعقد الامتحانات لتلك المراحل فى الفترة من 7 إلى19 مايو وفقاً للجداول المرفقة.