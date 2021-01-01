تعرف علي خطوات دخول المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريب



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية، لتدريب المعلمين



واعدت وزارة التربية والتعليم فيديو يوضح طريقة دخول المعلمين على المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة الدخول على منصة لتدريب، كالتالي :

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