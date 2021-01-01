الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز في دوري الأبطال والكونفدرالية

آخر الأخباراخبار الرياضة › الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز في دوري الأبطال والكونفدرالية

صورة الخبر: الكاف
الكاف


حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الفرق المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

النادي الأهلي يمثل مصر في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما ودع الزمالك البطولة من دور المجموعات.

من جهة أخرى، يشارك المصري وبيراميدز، في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الأهلي مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب ستكون يوم 16 أبريل في مصر على ملعب الأهلي WE السلام، وفي تمام الساعة التاسعة مساء.

وستكون مباراة الإياب يوم 22 أبريل في المغرب على ملعب محمد الخامس بتمام الساعة 11 مساء.

المصري
ويلعب المصري مع نهضة بركان المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب ستكون في مصر يوم 17 أبريل على ملعب برج العرب، وفي تمام الساعة التاسعة مساء.

وستكون مباراة الإياب يوم 24 أبريل في نهضة بركان بالمغرب في تمام الساعة 11 مساء.

بيراميدز

ويلعب بيراميدز مع تي بي مازيمبي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب ستكون في مصر يوم 17 أبريل على ملعب الدفاع الجوري، وبتمام الساعة التاسعة مساء.

وستكون مباراة الإياب يوم 24 أبريل في جمهورية الكونغو على ملعب مازيمبي بتمام الساعة الثالثة عصرا.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز في دوري الأبطال والكونفدرالية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27975

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager