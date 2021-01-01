لاستشعار الأرض عن بعد الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا

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قمرا اصطناعيا

أعلنت وسائل إعلام محلية أن الصين نجحت اليوم الخميس بإطلاق قمر اصطناعي جديد لمدارات الأرض.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عملية إطلاق قمر Gaofen-3-03 الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد جرت يوم الخميس 7 أبريل الجاري من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة قانسو الصينية، واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ صيني من نوع Long March 4C.

ومن الفترض أن تستخدم الصين قمرها الجديد لاستشعار الأرض عن بعد ومراقبة آثار الكوارث البيئة البحرية، وأن تستعمله لمراقبة الغابات والغطاء النباتي، كما قد يستعمل في عمليات البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد اطلقت في نوفمبر العام الماضي أيضا قمر Gaofen-3-02 الذي ستستعمله لاستشعار الأرض عن بعد ومراقبة المحاصيل الزراعية فضلا عن إمكانية استعماله كقمر للأرصاد الجوية.

وهذه هي المهمة رقم 411 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.

المصدر: shahbapress

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