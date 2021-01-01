لاستشعار الأرض عن بعد الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا

أعلنت وسائل إعلام محلية أن الصين نجحت اليوم الخميس بإطلاق قمر اصطناعي جديد لمدارات الأرض.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عملية إطلاق قمر Gaofen-3-03 الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد جرت يوم الخميس 7 أبريل الجاري من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة قانسو الصينية، واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ صيني من نوع Long March 4C.
ومن الفترض أن تستخدم الصين قمرها الجديد لاستشعار الأرض عن بعد ومراقبة آثار الكوارث البيئة البحرية، وأن تستعمله لمراقبة الغابات والغطاء النباتي، كما قد يستعمل في عمليات البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ.
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