الأرصاد : انخفاض الحرارة بعد المغرب اليوم| فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد خلال الأسبوع الحالي شهدت موجة شديدة الحرارة.
وأضافت خلال حوار على قناة إكسترا نيوز، أن درجة الحرارة على القاهرة اليوم سجلت 39 درجة، وجنوب البلاد سجلت اليوم 42 و 43 درجة، و الواحات البحرية و الداخلة و الخارجة سجلت 43 درجة.
وأشارت إلى أنه بداية من مساء اليوم سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة، وسيكون هناك نشاط للرياح، معلقة :" بعد أذان المغرب سيكون هناك رياح و انخفاض فى درجات الحرارة سيشعر بها الجميع".
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