تعرف على أفضل الهواتف متوسطة التكلفة في السعودية 2022

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إذا كنت تبحث عن أفضل الهواتف متوسطة التكلفة لعام 2022، فهناك العديد من العلامات التجارية أمثال سامسونغ وشاومى وأوبو، تطرح طرازات جديدة كل فترة تمتاز بمواصفات عالية وسعر رخيص ، والتى تقدم لعشاق هواتف أندرويد تجربة رائعة كأنه يملك من هاتف رائد من الفئة العليا، وخلال السطور التالية سنوضح لك قائمة من أفضل الهواتف متوسطة التكلفة لعام 2022، والتى تجمع بين الفئة السعرية المنخفضة والمواصفات الرائدة.



أفضل الهواتف متوسطة التكلفة في السعودية 2022

ومن أفضل الهواتف متوسطة التكلفة لعام 2022، والتي تم إطلاقها فى أسواق السعودية، الإصدارات التالية:



1. هاتف فيفو V20 Pro:

يأتي هاتف فيفو الجديد Vivo V20 Pro، بشاشة من نوع AMOLED وبجودة عرض FHD + وبقياس 6.44 بوصة، يقدم الهاتف دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم ثماني النواة من نوع Snapdragon 765G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 غيغا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغا بايت، إلى جانب إعداد كاميرا خلفية بدقة 64 + 8 + 2 على التوالي، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 + 8 ميجابيكسل، ويحزم الهاتف بطاريه بقوه 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار FlashCharge بقدرة 33 وات، ويتوفر هاتف Vivo V20 Pro بتصميم نحيف وقدارات تصويرية خارقة مقابل سعر 1510 ريال سعودى.

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2. هاتف شاومي Redmi Note 10 Pro:يقدم هاتف شاومي Redmi Note 10 Pro، شاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، و يتميز الهاتف بإعداد رباعي الكاميرا بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على عدد كبير من الميزات من بينها بطارية تبلغ سعتها 5020 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهو يعمل بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 732G، والمطور بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويباع الهاتف في السعودية مقابل سعر 1099 ريال سعودي.3. هاتف هواوى Nova 8 SE 4G:يمتاز هاتف هواوى Nova 8 SE 4G، بشاشة من نوع OLED، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة FullHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل ، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل للعمق، وأمامية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج هواوي من نوع Kirin 710A ، إلى جانب بطارية بقوة 3800 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويتوفر الهاتف في السعودية مقابل سعر 1120 ريال سعودي.4. هاتف سامسونج Galaxy A52s:يأتي هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، وتحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 + 12+ 5+ 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابيكسل، ويحزم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويتوفر في الأسواق السعودية مقابل سعر 1.449 ريال سعودي.5. هاتف أوبو Oppo Reno7:يأتي هاتف أوبو Oppo Reno7 بشاشة عاليه الدقه من نوع AMOLED ، وبقياس 6.43 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وهو يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، يقدم الهاتف كاميرا ثلاثية بدقة 64 + 8 + 2 وإعداد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، ويتميز بأنه يعمل بواسطة معالج ميدياتك القوى من نوع Dimensity 900 ويحزم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقوة 65 وات، ويتوفر الهاتف في السعودية مقابل سعر 2340 ريال سعودي.