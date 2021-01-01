تعرف على التفاصيل الأولية لتشكيلة Oppo القادمة «Rono8»



Rono8 Rono8

كشفت تقارير حديثة أن شركة أوبو Oppo، تعمل على أحدث إصدارات سلسلة الفئة المتوسطة الشهيرة "رينو"، وفي الوقت نفسه، تستعد شركة الهواتف الصينية لإطلاق تشكيلة هواتف Reno8 الذكية بتصميم محسن وشاشة مسطحة يحاكي هاتف OnePlus 10 Pro.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شاركت محطة الدردشة الرقمية، التفاصيل الأولية لهاتف أوبو Oppo Rono8، ووفقا لما ذكرته، سيأتي الهاتف مزودا بشاشة من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.55 بوصة، وبدقة 1.080 × 2.400 بكسل، وأقرب إلى تصميم هاتف Reno6 Pro، ولكن مع ترقية واحدة وهي معدل تحديث أعلى يبلغ 120 هرتز.



تسريبات مصورة تكشف مواصفات سلسلة أوبو القادمة Oppo Rono8

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ولسوء الحظ لم تكشف التسريبات الكثير من التفاصيل حول مواصفات سلسلة أوبو القادمة Oppo Rono8، ولكنها أشارت إلى تشكيلة الفئة المتوسطة ستحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر سوني IMX766، بدقة 50 ميجابيكسل، والذي يقدمه هاتف Reno7 Pro والعديد من أجهزة Oppo الأخرى.وسيحتوى هاتف Oppo Reno8، على كاميرا أمامية في أعلى الزاوية اليسرى للشاشة، مثل غالبية الهواتف في سلسلة "Reno".وتكشف الصور المسربة، أن هاتف Oppo Reno8، سيقدم كاميرا خلفية رباعية العدسة، ضمن جزيرة كاميرا مربعة الشكل تحاكي تصميم هاتف شركة وان بلس الرائد OnePlus 10 Pro.وكما كشفت التقارير الأخيرة، فإنه من المحتمل أن تعلن أوبو عن سلسلة Oppo Reno8 الجديدة خلال الشهر المقبل، حيث تم إطلاق تشكيلة Reno6 لأول مرة في شهر مايو.وقد كشفت التسريبات السابقة، التي شاركها موقع LetsGoDigital، عن صورتين تم تسجيلها في مكتب براءات الاختراع الصيني من قبل شركة Oppo، تظهر تصميم أحد أعضاء سلسلة Reno8.وتظهر الصور هاتف Reno8، بتصميم مميز ذي حواف رفيعة، وجزيرة كاميرا ضخمة بارزة على ظهر الجهاز، مماثلة لهواتف Poco M-series الحديثة.ولا توجد معلومات رسمية حتى الآن حول السعر الذي ستنطلق به سلسلة أوبو الجديدة، أو موعد الإطلاق الرسمي لها.