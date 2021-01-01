Vivo X80 Pro Plus يظهر على Geekbench



Vivo X80 Pro Plus Vivo X80 Pro Plus

في الأسبوع الماضي، رأينا نتائج AnTuTu، التي تؤكد وصول الهاتفين، Vivo X80، وX80 Pro، بالمعالج Dimensity 9000، والآن تم رصد، الهاتف Vivo X80 Pro Plus، الرائد عن هذه السلسلة، على منصة اختبارات الأداء، Geekbench، مما أعطانا فرصة، للاطلاع على، المواصفات الرسمية، لهذا الهاتف القادمة، حيث سيتم تشغيله، بالمعالج Snapdragon 8 Gen 1، بجانب ذاكرة عشوائية ضخمة، وأحدث نظام تشغيل، من جوجل، وبطارية كبيرة، تدعم الشحن السلكي السريع، والشحن اللاسلكي السريع، والشحن العكسي، والشحن اللاسلكي العكسي، وخلال هذا المقال، دعونا نتعرف على، جميع المواصفات.



مواصفات الهاتف Vivo X80 Pro Plus

ووفقا لتقرير، منصة اختبارات الأداء، Geekbench، فمعالج تشغيل، هذا الهاتف، سيكون Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والذي يتكون من، نواة Cortex X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex A710، بسرعة 2.40 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A510، بسرعة 1.70 جيجا هرتز، ومعالج الرسوميات، سيكون Adreno 730، كما أن، الهاتف Vivo X80 Pro Plus، سيعمل بنظام Android 12، وسيتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، سيضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، أما الإصدار الثالث، فسيضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.



هاتف فيفو الجديد، سيستخدم شاشة، LTPO2 AMOLED، بحجم 6.78 بوصة، وبجودة QHD+، وبدقة 3200×1440 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وتدعم HDR10+، كما أن الشاشة، ستحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء الكاميرا السيلفي، التي تأتي، بدقة 44 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والتي تدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.

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يحتوي الهاتف Vivo X80 Pro Plus، على 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بمستشعر ISOCELL GN1، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.3، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بمستشعر IMX598، وبدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا المنظار المقربة، تأتي بمستشعر JN1، حجمه 125 ملم، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.4، وتدعم تقريب بصري 5x، والكاميرا الرابعة هي، telephoto، وتأتي بمستشعر JN2، حجمه 50 ملم، وبدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.6، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، أو بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، تثبيت الصور إلكترونيا، بالدوران EIS، وتثبيت الصور بصريا، بالدوران OIS.وبخصوص البطارية، فستأتي بسعة، 4700 ملي أمبير، وستدعم الشحن السلكي السريع، بقوة 80 واط، والشحن اللاسلكي السريع، بقوة 50 واط، مع دعم، الشحن العكسي، والشحن اللاسلكي العكسي، أما بخصوص المميزات الأخرى، فالهاتف Vivo X80 Pro Plus، سيتميز بمقاومة الغبار، والماء بشهادة IP68، (حتى 1.5 متر، لمدة 30 دقيقة)، وسيتميز أيضا، بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، بالإضافة أنه، سيدعم مكبرات صوت ستريو، وسيدعم أيضا، خاصية NFC، وخاصية Infrared port، وإصدار Bluetooth 5.2، مع دعمه، لمستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.ووفقا لبعض التسريبات السابقة، فإن سعر الهاتف Vivo X80 Pro Plus، سيبدأ من، 1030 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، ومن المتوقع أن، يتم الإعلان عنه، في الهند، خلال شهر أبريل الجاري، على أن، يتم إطلاقه، في جميع دول العالم، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولكن لا نعرف، ما إذا كان، سيصل تحت اسم آخر، أو بنفس الاسم، فيفو إكس 80 برو بلس، ولا تنسوا العودة إلينا، بعد الإعلان الرسمي، لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف Vivo X80 Pro Plus.