Vivo X80 Pro Plus يظهر على Geekbench

في الأسبوع الماضي، رأينا نتائج AnTuTu، التي تؤكد وصول الهاتفين، Vivo X80، وX80 Pro، بالمعالج Dimensity 9000، والآن تم رصد، الهاتف Vivo X80 Pro Plus، الرائد عن هذه السلسلة، على منصة اختبارات الأداء، Geekbench، مما أعطانا فرصة، للاطلاع على، المواصفات الرسمية، لهذا الهاتف القادمة، حيث سيتم تشغيله، بالمعالج Snapdragon 8 Gen 1، بجانب ذاكرة عشوائية ضخمة، وأحدث نظام تشغيل، من جوجل، وبطارية كبيرة، تدعم الشحن السلكي السريع، والشحن اللاسلكي السريع، والشحن العكسي، والشحن اللاسلكي العكسي، وخلال هذا المقال، دعونا نتعرف على، جميع المواصفات.
مواصفات الهاتف Vivo X80 Pro Plus
ووفقا لتقرير، منصة اختبارات الأداء، Geekbench، فمعالج تشغيل، هذا الهاتف، سيكون Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والذي يتكون من، نواة Cortex X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex A710، بسرعة 2.40 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex A510، بسرعة 1.70 جيجا هرتز، ومعالج الرسوميات، سيكون Adreno 730، كما أن، الهاتف Vivo X80 Pro Plus، سيعمل بنظام Android 12، وسيتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، سيضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، أما الإصدار الثالث، فسيضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.
هاتف فيفو الجديد، سيستخدم شاشة، LTPO2 AMOLED، بحجم 6.78 بوصة، وبجودة QHD+، وبدقة 3200×1440 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وتدعم HDR10+، كما أن الشاشة، ستحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء الكاميرا السيلفي، التي تأتي، بدقة 44 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والتي تدعم، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.
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