فى حالة وجود طقس جيد ..ناسا تطلق أول روادها من سائحى الفضاء غدا الجمعة

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ناسا على وشك إرسال أول روادها الخاصين - المعروفين أيضًا باسم سائحي الفضاء - إلى محطة الفضاء الدولية، وفقا لتقرير digitaltrend



وتضم قائمة الرواد المستثمر الكندى وفاعل الخير مارك باثي، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي إيتان ستيبي، وقد دفعوا 55 مليون دولار لكل منهم في التجربة التي استمرت 10 أيام.



وسيتوجه الثلاثي إلى الفضاء مع قائد المهمة ورائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا، وتنظمها شركة Axiom Space ومقرها تكساس وباستخدام صاروخ SpaceX Falcon 9 وكبسولة Crew Dragon ، ومن المقرر أن تنطلق مهمة Ax-1 من مركز كينيدى للفضاء فى فلوريدا فى وقت متأخر من صباح غدا الجمعة 8 أبريل.

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ولكى يتم إطلاق صاروخ ، يجب مراقبة خصائص الطقس مثل الرياح والأمطار والسحابة والرطوبة ودرجة الحرارة بعناية، وفى حالة أى قياسات تقع خارج النطاق المقبول من ناسا للإطلاق ستشهد تأجيل المهمة حتى تتحسن الظروف.والخبر السار هو أنه اعتبارًا من أمس الأربعاء تبدو الظروف الجوية لإطلاق غدا الجمعة جيدة جدًا، مع احتمال ضئيل لهطول الأمطار وسرعات الرياح المقبولة المتوقعة، ومُنحت البعثة فرصة بنسبة 80? للبدء في الوقت المحدد (باستثناء أي عوائق فنية في اللحظة الأخيرة)، والقلق الأساسي هو احتمال ظهور طبقة سميكة من السحابة في مساحة.ومن المتوقع أن يتم الالتحام بمحطة الفضاء الدولية صباح يوم السبت، ويليه بعد فترة وجيزة حفل ترحيب حيث يلتقى الوافدون الجدد بطاقم محطة الفضاء الدولية الحالى المكون من سبعة رواد فضاء لأول مرة.وأثناء العيش على متن البؤرة الاستيطانية التي تدور على ارتفاع 250 ميلًا فوق الأرض ، سيجري الزوار الأربعة تجارب علمية متنوعة وأنشطة توعية وأنشطة تجارية.