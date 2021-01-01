الكرملين يعترف بخسائر القوات الروسية في أوكرانيا

اعترف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تكبدت خسائر كبيرة لقواتها في أوكرانيا، ووصف الخسائر بأنها “مأساة كبيرة” للبلاد.
وردا على سؤال عما إذا كان انسحاب القوات الروسية من كييف ومنطقتها يمكن أن يُنظر إليه على أنه “إذلال” للكرملين، قال بيسكوف إن “استخدام هذه الكلمات سيكون فهمًا خاطئًا للوضع”.
واعترف بيسكوف: “لدينا خسائر كبيرة في القوات وهي مأساة كبيرة بالنسبة لنا”، مضيفًا أن سبب انسحاب روسيا من منطقتي كييف وتشرنيهيف كان”نوايا حسنة خلال المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي”.
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