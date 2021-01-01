الكرملين يعترف بخسائر القوات الروسية في أوكرانيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الكرملين يعترف بخسائر القوات الروسية في أوكرانيا

صورة الخبر: خسائر القوات الروسية في أوكرانيا
خسائر القوات الروسية في أوكرانيا


اعترف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تكبدت خسائر كبيرة لقواتها في أوكرانيا، ووصف الخسائر بأنها “مأساة كبيرة” للبلاد.

وردا على سؤال عما إذا كان انسحاب القوات الروسية من كييف ومنطقتها يمكن أن يُنظر إليه على أنه “إذلال” للكرملين، قال بيسكوف إن “استخدام هذه الكلمات سيكون فهمًا خاطئًا للوضع”.

واعترف بيسكوف: “لدينا خسائر كبيرة في القوات وهي مأساة كبيرة بالنسبة لنا”، مضيفًا أن سبب انسحاب روسيا من منطقتي كييف وتشرنيهيف كان”نوايا حسنة خلال المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا فعلت ذلك “لرفع التوتر عن تلك المناطق من أجل إظهار أن روسيا مستعدة حقًا لتهيئة ظروف مريحة لمواصلة المفاوضات”.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الكرملين يعترف بخسائر القوات الروسية في أوكرانيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7919

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager