مواصفات و سعر الهاتف Black Shark 5 RS

Black Shark 5 RS Black Shark 5 RS

في يوم 30 مارس الماضي، عقدت شركة شاومي، مؤتمرا صحفيا، للكشف عن، سلسلة Black Shark 5، التي تتضمن 3 هواتف ذكية، مخصصة للألعاب، بما في ذلك، هاتف Black Shark 5 RS، الذي يضم، مواصفات رائدة، ولكنها ليست الأعلى، في هذه السلسلة، حيث يصل، بمعالج قوي جدا، أعلى من الهاتف، Black Shark 5 العادي، وأقل من الهاتف البرو، وشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز، و3 كاميرات خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بالإضافة إلى، شحن سريع قوي للغاية، يبلغ 120 واط، ومواصفات أخرى ممتازة، سأعرضها عليكم الآن، بجانب السعر، والمميزات والعيوب، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Black Shark 5 RS.



مواصفات Black Shark 5 RS

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان عن، هذا الهاتف المخصص للألعاب، يوم 30 مارس، وتم إطلاقه، بشكل رسمي، يوم 4 أبريل.



أبعاد الهاتف: ارتفاع الهاتف، يبلغ 163.7 ملم، وعرضه يبلغ 76.2 ملم، وسمكه يبلغ 9.9 ملم، ووزنه متوسط نسبيا، لا يتخطى 220 جراما.

قد يعجبك أيضا...

الهاتف Black Shark 5 RSالشبكة: شبكات الاتصال، التي يدعمها، الهاتف Black Shark 5 RS، هي الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى، اتصال Wi-Fi 6 (ac)، مع العلم بأنه، يدعم تركيب، شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: هذا الهاتف، مصمم حول، شاشة AMOLED، بحجم 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وبدعم معدل تحديث، يبلغ 144 هرتز، كما أنها، تدعم سطوعا يبلغ، 1300 شمعة، في البوصة، وتدعم أيضا، تشغيل محتوى HDR10، وخاصية Always on display.الكاميرا الأمامية: يحتوي هاتف شاومي، المخصص للألعاب، على كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم التقاط صور، بخاصية HDR، وتصوير فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: الهاتف Black Shark 5 RS، يضم 3 كاميرات، في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو المقربة، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل 30، و60، و120، و240، و960 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية HDR10+، وpanorama.المعالج: يتوفر هذا الهاتف، بإصدارين من معالج التشغيل، الإصدار الأول، يضم معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، والمكون من، نواة Kryo 680، بسرعة 2.84 جيجا هرتز، و3 أنوية Kryo 680، بسرعة 2.42 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 680، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، والإصدار الثاني، من الهاتف Black Shark 5 RS، يضم معالج Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، والمكون من، نواة Kryo 680، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Kryo 680، بسرعة 2.42 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 680، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، وكلا الإصدارين، يأتيان بمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 660.الذاكرة: الإصدار الذي يصل، بالمعالج Snapdragon 888، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، أما الإصدار الذي يصل، بالمعالج Snapdragon 888+، فيضم 12 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.نظام التشغيل: يتم تشغيل، هذا الهاتف المخصص للألعاب، بناء على، نظام Android 12، وواجهة مستخدم، Joy UI 12.8.البطارية: بطارية الهاتف بلاك شارك 5 آر إس، تأتي بسعة، 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات الهاتفجودة الشاشة عالية، ومعدل تحديثها، يبلغ 144 هرتز، وهو أقوى من، أي هاتف منافس، ومعدل أخذ العينات، الذي يعمل باللمس، يبلغ 720 هرتز، كما أن الشاشة، تدعم HDR10، وDCI-P3.Black Shark 5 RS، يعد بأداء أقوى، من المنافسين، في هذه الفئة السعرية، وذلك بفضل، معالج التشغيل، الذي يعتبر من، أقوى المعالجات، التي تم إطلاقها، حتى الآن، حيث يمكنه تشغيل، الألعاب بأعلى معدل فريمات، وإجراء المهام المستحيلة، من دون ملاحظة أي سخونة.يصل مع غرف بخار، على الجانبين، لتبريد الهاتف، ويحتوي على، مشغلات الألعاب المادية المنبثقة.الذاكرة الداخلية، مقسمة بين، SSD، وUFS 3.1، حيث إن، 128 جيجا بايت، تأتي من نوع، SSD، و128 جيجا بايت، من نوع UFS 3.1، وهذا يساعد على، تحسين أداء القراءة، والكتابة العشوائي، بشكل ملحوظ، والذاكرة العشوائية، تأتي من نوع، LPDDR5، وهذه تجعله تنقل البيانات، بسرعة 6400 ميجا بت، في الثانية.على الرغم من، أن الهاتف Black Shark 5 RS، مخصص للألعاب، إلا أنه، مناسب جدا للمصورين، حيث يصل، مع كاميرات خلفية، عالية الدقة، تدعم تسجيل فيديو، بجودة 4K، أو تسجيل محتوى HDR10+.يعمل بنظام أندرويد 12، الأحدث من جوجل، وسيحصل على، تحديثين رئيسيين، خلال الأعوام القادمة.يمكن شحن البطارية، التي تأتي، بسعة 4500 ملي أمبير، في 15 دقيقة فقط، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 120 واط،يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل، على الجانب، مع دعمه، لمستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والبارومتر.يحتوي على، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، في الأسفل، ويدعم مكبرات صوت ستريو، (دعم الصوت عالي الدقة، وDTS: X Ultra)، وخاصية NFC، ويدعم أيضا، إصدار Bluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS.عيوب الهاتف بلاك شارك 5 آر إسلا توجد، أي طبقة حماية، على الشاشة، مما يجعلها، معرضة للكسر، والخدش بسهولة، لذلك ينصح بشراء، شاشة حماية زجاجية.لا يعمل بأحدث، إصدار من واجهة المستخدم، مثل باقي هواتف، Black Shark 5 الأخرى، حيث يصل مع، واجهة Joy UI 12.8، بدلا من، Joy UI 13.Black Shark 5 RS، لا يدعم، زيادة المساحة التخزينية، والذاكرة الداخلية، التي تبلغ، 256 جيجا بايت، قد لا تكون كافية، بالنسبة لبعض اللاعبين.الكاميرا الأمامية، لا تقدم تجربة التصوير، المطلوبة في، هذه الفئة السعرية، وتوجد هواتف بأسعار أقل، تضم كاميرات أمامية، بدقة أعلى، وبجودة تصوير فيديوهات أفضل.لا يدعم، الراديو FM، وأيضا لا يدعم، أي تصنيف، لمقاومة الماء، أو الغبار.سعر الهاتف Black Shark 5 RSسعر الهاتف Black Shark 5 RS، يبدأ من، 520 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الذي، يضم معالج، Snapdragon 888، بجانب 256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية.