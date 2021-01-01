أسعار جاك J7 سيدان 2022 بعد زيادتها



جاك J7 سيدان جاك J7 سيدان

شهدت الفترة الماضية زيادة في أسعار صرف الدولار، ومعها قدمت مجموعة القصراوي باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات جاك الصينية لزيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها J7 في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة مركبات سيدان، وتقدمها الشركة بفئتين أصبحت أسعارهما كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 337 إلى 347 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).



- فئة ثانية من 367 إلى 377 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).

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وتحمل هذه السيارة محرك مكون من 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 150 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT.جدير بالذكر أن مجموعة القصراوي وكيل سيارات جاك الصينية تقدم هذا الموديل بضمان جيد جدا يصل إلى 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية.- وسائد هوائية جانبية.- أنظمة المكابح ABS وEBD وBA.- نظام ثبات الكتروني.- كاميرا خلفية.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات.- سنسور خلفي.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية.- فتحة سقف كهربائية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- زجاج خلفي ملون.- مقاعد جلدية باللون الأسود والرمادي.- شاشة 10.4 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والملاحي بالسيارة.- شاشة 7 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- مثبت سرعة.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مخارج هواء خلفية.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- بلوتوث ومداخل يو اس بي أمامية وخلفية.- مفتاح ذكي.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- مقاعد جلدية باللون البني.- سنسور أمامي.- كاميرات بزاوية 360 درجة.- فتحة سقف بانورامية.- شاشة 10.25 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- مقعد للسائق بخاصية التدفئة وقابل للتعديل في 4 اتجاهات.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.