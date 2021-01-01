تعرف على أحدث أسعار محلية لفيات 500 موديل 2022 بعد زيادتها



فيات 500 فيات 500

تم مؤخرا الإعلان عن أحدث أسعار لسيارة فيات 500 في مصر خلال شهر أبريل الحالي، وذلك من خلال وكيلها المحلي شركة داينامكس، حيث قدمت الشركة أحدث قائمة أسعار لموديل 2022 من هذه السيارة بعد زيادتها بقيمة 35 ألف جنيه على مختلف فئات السيارة والتي أصبحت أسعارها كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى بسعر 375 ألف جنيه (بعد زيادة 35 ألف جنيه).



- فئة ثانية بسعر 415 ألف جنيه (بعد زيادة 35 ألف جنيه).

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ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان و131 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).