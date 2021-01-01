زياده سعريه فى تويوتا كورولا موديل 2022 جميع الفئات



تويوتا كورولا تويوتا كورولا

اطلق الوكيل الحصري لعلامة تويوتا اليابانية في مصر -تويوتا إيجيبت- السيارة السيدان كورولا موديل 2022 بـ 9 فئات مختلفة من حيث التجهيزات والكماليات.



تعتمد كورولا 2022 على محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات يسع 1.6 لتر ويعطي قوة 120 حصان، مدعوم بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.



تتمتع السيارة تويوتا كورولا 2022 بالعديد من وسائل الأمان القياسية من ضمنها: وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

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كما تتمتع مقصورة كورولا 2022 بعدد كبير من وسائل الرفاهية منها: عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، كاميرا خلفية، وتكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج إضافة إلى فتحات هواء خلفية، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، وحساسات للأمطار ، وحساسات ركن خلفية.هذا وقد قام الوكيل الحصري للسيارة تويوتا في مصر بالاعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار فئات كورولا 2022 والمتمثلة في 45 ألف جنيه.اسعار السيارات الجديدة .. تويوتا كورولا 2022الفئة الأولى مانيوال بسعر 312.000 جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 345.000 جنيه.الفئة الثالثة بسعر 348.500 جنيه.الفئة الرابعة بسعر 380.000 جنيه.الفئة الخامسة بسعر 383.600 جنيه.الفئة السادسة بسعر 399.000 جنيه.الفئة السابعة بسعر 420.000 جنيه.الفئة الثامنة بسعر 457.000 جنيه.الفئة التاسعة والأعلى تجهيزا بسعر 472.000 جنيه.