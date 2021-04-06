تعرف على حصيلة بنك مصر حتى نهاية الأسبوع من شهادات الـ 18%

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قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات 18% بلغت حتى اليوم الخميس 151 مليار جنيه .



وأضاف الإتربي فى تصريح خاص أن بنك مصر أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة (طلعت حرب) مؤخرا ، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.



يذكر أن بنكي الأهلي ومصر طرحا منذ أيام شهادة ادخار جديدة بفائدة 18% سنويًا على أن يصرف العائد شهريًا بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1%.

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وحرص المواطنون على الإقبال على شراء هذه الشهادات منذ إطلاقها للثقة الكاملة فى بنكى الأهلى ومصر كما أتيح كل من البنكى إمكانية عمل الشهادات اون لاين.