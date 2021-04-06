تعرف على حصيلة بنك مصر حتى نهاية الأسبوع من شهادات الـ 18%

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات 18% بلغت حتى اليوم الخميس 151 مليار جنيه .
وأضاف الإتربي فى تصريح خاص أن بنك مصر أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة (طلعت حرب) مؤخرا ، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.
يذكر أن بنكي الأهلي ومصر طرحا منذ أيام شهادة ادخار جديدة بفائدة 18% سنويًا على أن يصرف العائد شهريًا بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1%.
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