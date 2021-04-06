سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 7 أبريل 2022



اسعار العملات اسعار العملات

شهدت أسعار الدولار، اليوم الخميس، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.



وتقدم "بوابة الأهرام" التحديث الفوري لأسعار العملات ومنها الدولار.



سعر الدولار الأمريكي اليوم:

سجل سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية على النحو التالى:

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في بنك مصر:18.24 جنيه للشراء.و18.34جنيه للبيع.في البنك الأهلي المصري:18.24 جنيه للشراء.و18.34جنيه للبيع.في البنك التجاري الدولي:18.26 جنيه للشراء.و18.36جنيه للبيع.في بنك أبو ظبي الإسلامي:18.26 جنيه للشراء.و18.36جنيه للبيع.في البنك المركزي المصري:18.25 جنيه للشراء.و18.35 جنيه للبيع.ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟سعر البيع العملات هو السعر الذي تقوم به ببيع العملات للبنك أو شركات الصرافة، أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يتم شراء العملات به من البنوك، وعادة ما يكون سعر الشراء أعلي من سعر البيع.