ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم ..

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المصري بمنتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 7 من أبريل الجاري، بقيمة 6 جنيهات بسعر الجرام دون المصنعية، وذلك بعد أن شهدت استقرار وثبات بمستهل تعاملات اليوم.
وبحسب موقع Gold price in Egypt جاءت الأسعار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس بالسوق المحلية على النحو التالي، عيار 21 نحو 986جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 845جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 1.127جنيهًا للجرام، وسجل عيار 14 نحو 657جنيهاً، وعيار 12 نحو 563جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 7888 جنيه.
ويضاف إلى سعر الجرام بمحال الذهب والمجوهرات سعر المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، بحسب حجم وشكل كل قطعة ذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبا من سعر الجرام.
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