تعرف على حالة الطقس اليوم



حالة الطقس حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس الخميس، حيث قالت أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد ، وأتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد



حالة الطقس غدا الخميس:

- القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة.



- الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 19 درجات.

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- مطروح العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة.- سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 21 درجات.- قنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات.- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة.- سانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 16.