تعرف على حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس الخميس، حيث قالت أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد ، وأتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد
حالة الطقس غدا الخميس:
- القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة.
- الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 19 درجات.
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