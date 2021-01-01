تعرف على حالة الطقس اليوم

آخر الأخباراخبار منوعة › تعرف على حالة الطقس اليوم

صورة الخبر: حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس الخميس، حيث قالت أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد ، وأتربة عالقة بالجو على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد

حالة الطقس غدا الخميس:
- القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة.

- الإسكندرية العظمى 38 والصغرى 19 درجات.

- مطروح العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجة.

- سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 21 درجات.

- قنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات.

- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة.
- سانت كاترين العظمى 31 درجات والصغرى 16.

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على حالة الطقس اليوم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37019

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager