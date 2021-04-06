تراجع الدولار دون مستوى 75 روبل للمرة الأولى منذ 50 يومًا

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الدولار

سجلت العملة الروسية، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي اليورو الأوروبي، خلال تعاملات اليوم الخميس 7 أبريل، وجرى تداول الدولار دون مستوى 75 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير الماضى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، انخفض سعر صرف الدولار في بداية التعاملات دون مستوى 75 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير الماضي، فيما تراجع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" دون مستوى

81 روبل للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر 2021.
وفي سوق تداولات الأسهم، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، في مستهل التعاملات، بنسبة 1.41% إلى 2648.14 نقطة.

فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.79% إلى 1084.38 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: الوفد

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