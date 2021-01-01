مجانًا لمدة شهر ميرج تطلق خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة في مول مصر وسيتي سنتر

أطلقت ميرج الشركة الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والمتخصصة في الحلول التكنولوجية المبتكرة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع شركة "ماجد الفطيم" مالكة مراكز التسوق، خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة مجانًا لمدة شهر لتواصل الصم وضعاف السمع مع المجتمع.
يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار حملة "مولات صديقة للغة الإشارة" التي أطلقتها شركة ماجد الفطيم في "مول مصر" و "سيتي سنتر ألماظة" و "سيتي سنتر الاسكندرية " و"سيتي سنتر المعادي"، وتوفر "ميرج" في هذه المولات للمتسوقين من ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات النطق ترجمة فورية عبر منصة "ميرج المترجم الفوري للغة الإِشارة، والتي تتيح المحادثات المرئية المدعمة بتقنيات متطورة مع نخبة من أفضل المترجمين المعتمدين في المنطقة طوال أيام الأسبوع عبر كل أنواع الأجهزة الذكية.
ميرج تطلق خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة مجانًا لمدة شهر في مول مصر وسيتي سنتر
أعرب رامي القدومي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميرج" التكنولوجية، عن فخره بإطلاق خدمة ميرج للترجمة الفورية للغة الإشارة في هذه المولات لدعم احتياجات هذه الفئة في المجتمع، مؤكداً على أن تعزيز قدرات الصم وضعاف السمع على التواصل مع أفراد المجتمع بلغة الإشارة يمثل أولوية مهمة في استراتيجية الشركة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات هذه الفئة في مختلف القطاعات وتسهيل تواصل الأشخاص معهم بلغة الإشارة".
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